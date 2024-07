INNO overgenomen door Axcent of Scandinavia

De Belgische department store INNO is overgenomen door Axcent of Scandinavia, de meerderheidsaandeelhouder van de Zweedse department store-keten Åhléns, en SKEL fjárfestingafélag, een beursgenoteerde investeringsmaatschappij met veel ervaring in de consumenten- en detailhandelsector.

Vandaag werd de verkoopovereenkomst ondertekend voor de verkoop van alle aandelen van INNO SA aan INNOvative Retail BV, een nieuw bedrijf dat in gelijke mate eigendom is van Axcent of Scandinavia AB en SKEL. De transactie wordt naar verwachting nog in juli 2024 afgewikkeld en brengt INNO nieuwe eigenaars met bewezen, succesvolle en groeiende ervaring in department stores.

De partijen hebben afgesproken de verkoopprijs confidentieel te houden. Aan de verkoopzijde begeleidde een team van Clairfields kantoren in Frankfurt en Antwerpen de transactie, Arion Bank Investment Banking verstrekte advies aan INNOvative Retail BV.

“Ik ben dankbaar voor deze kans en enthousiast om INNO in de toekomst verder te ontwikkelen. We brengen INNO binnenkort naar veel meer Belgische steden, waar we in nieuwe department stores INNO’s trouwe klanten nog beter zullen kunnen bedienen,” zegt de Zweedse ondernemer Ayad Al-Saffar, CEO en hoofdaandeelhouder van Axcent of Scandinavia.

Het consortium is opgetogen om de Belgische retailmarkt te betreden. Als een gevestigde waarde in de Belgische retail, met het potentieel om de lokale consumenten nog beter te bedienen, vormt INNO de perfecte strategische aanwinst voor beide partners.

“We zijn er trots op om samen met het team van Axcent of Scandinavia en het INNO-management de toekomstmogelijkheden van het bedrijf te ontplooien. INNO is een waardevol merk met een lange geschiedenis en een sterk klantenbestand, en heeft het potentieel om te groeien in de moderne retailwereld,” zegt Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason, CEO van SKEL.

INNO in ervaren retailhanden, bestaand Belgisch management verzekert continuïteit

CEO Armin Devender en zijn managementteam kijken ernaar uit nieuwe projecten uit te werken voor de Belgische INNO-department stores. “Dankzij INNO’s strategische herpositionering van de voorbije jaren blaakt het bedrijf weer van gezondheid. Als moderne omnichannel retailer is INNO meer dan klaar voor de toekomst en zal het vlot aansluiten bij Axcent/SKEL, dat een perfecte match vormt met INNO.

We hebben de optimale voedingsbodem gecreëerd om in de komende jaren sneller te groeien, versterkt door de retailkennis en -ervaring die de nieuwe eigenaars meebrengen. Zo zullen er bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden ontstaan om onze eigen merken te ontwikkelen en te verdelen. Ook denken we sinds de eerste gesprekken met Axcent/SKEL na over een extra INNO-winkelconcept en de opening van nieuwe winkels in België,” zegt Armin Devender, CEO INNO.

Over INNO

INNO is het enige warenhuis in België met een brede waaier aan premium- en mainstream merken. De keten maakt al bijna 127 jaar integraal deel uit van het retaillandschap van alle grote Belgische steden en is al generaties lang een bondgenoot van alle Belgen in hun dagelijkse leven. INNO is één van de belangrijkste Belgische merken, met een trouw klantenbestand dat blijft groeien. Met inno.be speelt INNO sinds voorjaar 2021 ook een hoofdrol op de online retailmarkt in België. INNO biedt de Belgen een omnichannel-shoppingervaring waarbij online en offline winkelcomfort elkaar aanvullen en versterken.

Over Axcent of Scandinavia

Ayad Al-Saffar kan bogen op een lange carrière in retail en branding. Begin 2000 nam hij van de H&M-familie de winkelketen Ur & Penn over, die in 1943 werd opgericht door wijlen Erling Persson (die later H&M oprichtte). Ur & Penn is nog steeds eigendom van de familie Al-Saffar. Medio 2000 verwierf Ayad Al-Saffar de nog steeds zeer succesvolle Nederlandse winkelketen Lucardi, die ook winkels in België heeft, en later de Nederlandse warenhuisketen Kijkshop. In 2022 nam Ayad Al-Saffar, samen met partners, de Zweedse warenhuisketen Åhléns over, die dit jaar 125 jaar bestaat. Hij heeft brede ervaring met het hervormen en uitbreiden van winkelketens en zette bij elke overname in recordtijd rode cijfers om in zwarte cijfers. Åhléns heeft 48 warenhuizen in Zweden en maakte in het afgelopen boekjaar voor het eerst in tien jaar winst. Åhléns opende in juni een nieuwe department store en zal er dit later jaar nog twee openen.

Over SKEL

SKEL is een op Nasdaq Iceland genoteerde investeringsmaatschappij. Het bedrijf is een strategische investeerder die managementteams en ondernemers bijstaat in de uitbouw van ondernemingen om meer waarde te creëren. Het portfolio van SKEL bestaat uit zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde participaties in strategische sectoren, waaronder handel en retail. Het management en de raad van bestuur van SKEL hebben meer dan 30 jaar internationale ervaring in de consumenten- en detailhandel, zowel operationeel als als investeerder. Jón Ásgeir Jóhannesson, de voorzitter van de raad van bestuur van SKEL en directeur van SKEL’s hoofdaandeelhouder Strengur hf., heeft uitgebreide ervaring in het investeren in en het uitbaten van department stores. Hij en zijn investeringspartners leidden de herstructurering van Magasin Du Nord en Illum en hebben House of Fraser overgenomen in het Verenigd Koninkrijk. Een van zijn partners in Strengur is Sigurður Bollason, een ervaren investeerder in retail en mode, zoals Karen Millen en All Saints.