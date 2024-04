Inside Garcia: hoe het is om voor een denimimperium te werken

Met zijn unieke mix van Italiaans design en Nederlandse ondernemingsgeest is Garcia uitgegroeid tot een van de toonaangevende jeansmerken op de wereldwijde modemarkt. Sinds de oprichting als bescheiden jeansfabriek in het Italiaanse Urbania in 1977 hebben Maurizio Luigi en Isabel Mablona Garcia hun visie op 'casual denim'-mode met veel toewijding tot leven gebracht. Vandaag de dag staat Garcia niet alleen voor stijlvolle, casual kleding, maar ook voor een succesverhaal gebaseerd op de balans tussen Italiaans designflair en Nederlands zakelijk inzicht.

Verhalen aan de keukentafel: inzichten in de bedrijfscultuur

Familiewaarden en een sterk gemeenschapsgevoel staan centraal in de bedrijfsfilosofie van Garcia. De 'verhalen aan de keukentafel' zijn een bewijs van deze filosofie, een concept dat de familiaire geest van Garcia illustreert door het moment vast te leggen waarop mensen – of het nu gaat om biologische familie of een vriendenkring – samenkomen en contact maken.

De pandemie heeft veel bedrijven voor uitdagingen gesteld, maar Garcia heeft deze tijd gebruikt om zijn veerkracht en betrokkenheid bij zijn werknemers te tonen: Flexibele werkomstandigheden en uitgebreide ondersteuning voor het team en partnerbedrijven getuigen van een hoge mate van zorgzaamheid en solidariteit – waarden die Garcia hoog in het vaandel heeft staan.

De Garcia-winkel op De Markt in Den Bosch. Credits: Garcia

Garcia neemt ook zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus en is er trots op leider te zijn in het invoeren van duurzame praktijken in de mode-industrie. De ondertekening van de 'Denim Deal', die het bedrijf verplicht om alle denimstukken te produceren met ten minste vijf procent gerecycled materiaal, is slechts één voorbeeld van Garcia's inzet voor het milieu.

Respect als hoeksteen van het personeelsbestand

Garcia biedt verschillende carrièremogelijkheden, van productontwikkeling tot marketing tot detailhandel en nog veel meer. Werken bij dit bedrijf betekent deel uitmaken van een familie die individuele ontwikkeling ondersteunt. Het merk investeert in de opleiding van zijn werknemers, bevordert interne mobiliteit en biedt een werkomgeving die wordt gekenmerkt door respect, openheid en teamgeest.

Geïnteresseerden krijgen de kans om te werken in een inspirerende omgeving die niet alleen gericht is op het welzijn van de werknemers, maar ook op het milieu. Garcia is er trots op een platform te bieden voor creativiteit en persoonlijke groei en nodigt iedereen uit om deel uit te maken van deze speciale familie. Door middel van een carrière in een van de Europese winkels of een rol in het hoofdkantoor onder de vleugels van Rotterdam, is er de mogelijkheid om een revolutie teweeg te brengen in jeanswear in een informele en open sfeer.