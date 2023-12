IVA Business School kondigt samenwerking aan met The Society Shop

IVA Business School heeft een exclusieve samenwerking aangekondigd met The Society Shop, een vooraanstaande winkelketen met 15 vestigingen in Nederland.

One stop shop

IVA-studenten, docenten en medewerkers krijgen exclusieve toegang tot The Society Shop, waar ze genieten van persoonlijk kleding- en stijladvies. Naast tailormade service, wordt per kledingstuk of outfit afgestemd op stof, knopen, voering en de verwerking van de details. De stropdas krijgt per januari 2024 weer een prominente rol in de uniforme bedrijfscultuur van de Business School. Ook hierin biedt The Societyshop een ruime variatie en keuze in aan.

Ondernemen in stijl

De opleiding biedt studenten bij The Society Shop ook stages, vacatures en zakelijke netwerken aan. The Society Shop zal lezingen en presentaties verzorgen op de IVA Business School, waarbij vakgebieden als ondernemerschap en dresscode in detail worden behandeld.

Bundelen van krachten

Directeur van IVA, Joan Janssens benadrukt: "Deze samenwerking onderstreept onze gedeelde waarden van kennis en representatie. Gedreven door kwaliteit en vakmanschap, dat is waar The Society Shop voor staat en wat wij onze studenten ook meegeven.’’ Martin Groen, Commercieel Directeur van The Society Shop, is verheugd op deze samenwerking. “Het voelt als thuiskomen. Aangezien ik zelf ook aan de IVA studeerde weet ik als geen ander hoe belangrijk goede kleding met een persoonlijke touch het verschil maakt.”

Over IVA Business School

IVA Business School is een particuliere school in Driebergen en is gelegen op de Utrechtse Heuvelrug. De school biedt HBO- en MBO-opleidingen, gericht op de wereld van mobiliteit en hebben als thema automotive, innovation of nautisch. Op de IVA-Campus is plaats voor maximaal 900 studenten. De oprichting dateert uit 1930, en is in het leven geroepen door Geerlig Riemer. De IVA ontwikkelde zich door de jaren heen van een commerciële automotive-opleiding naar een meer all-round businessopleiding, waarmee je in elke branche een succesvolle zakelijke carrière kunt starten. De opleiding focust zich naast kennis en vaardigheden ook op een sterke persoonlijke (zakelijke) ontwikkeling van studenten.

Over The Society Shop

'Sinds 1934 geloven wij in service, maar dan ook échte service. Welkom bij The Society Shop! We kiezen stijl boven fashion, denken tijdloos en vinden dat je met kleding laat zien wie je bent. We geloven in value for money, eerlijke producten tegen een eerlijke prijs. We zijn een ‘Amsterdam brand’, maar onze stoffen komen van over de hele wereld. The Society Shop heeft 15 vestigingen waarvan 4 outlets.’