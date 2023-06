JD Sports: Een toonbeeld van werkgelegenheid in de athleisure sector

JD Sports heeft een grote invloed gehad op de wereld van athleisure en wordt vaak de 'koning van de sportschoenen' genoemd. Met topmerken als Nike en Adidas Originals is het bedrijf een belangrijk centrum geworden voor sneakerliefhebbers. Er werken wereldwijd meer dan 67.000 mensen, die zich allemaal bezighouden met het promoten van de nieuwste trends in sportmode.

De kracht van JD Sports ligt bij de medewerkers.

Zij zijn niet alleen de ruggengraat van het bedrijf, maar ook de drijvende kracht, voortdurend bezig om aan de verwachtingen te voldoen en deze te overtreffen. JD Sports streeft ernaar om mensen aan te trekken en te ontwikkelen die toegewijd zijn aan hun carrière en die een platform bieden voor groei binnen de JD Sports groep.

Omdat het bedrijf wereldwijd uitbreidt, is JD Sports altijd op zoek naar getalenteerde mensen voor verschillende functies op het hoofdkantoor, in het distributiecentrum en in de winkels. De sfeer binnen het bedrijf is er een van respect en openheid, waarbij iedereen wordt aangemoedigd om ideeën aan te dragen. Deze geest van dynamisch denken is een hoeksteen van hun merkethos, gericht op innovatie, creativiteit en concurrentievermogen.

Werknemers bij JD Sports staan bekend om hun hoge prestaties, vaardigheden en motivatie. Ze streven voortdurend naar perfectie en efficiëntie en creëren zo een ruimte waar doorgroeimogelijkheden in overvloed zijn voor degenen met de juiste kwaliteiten en ambitie.

De filosofie

Een ethos van voortdurende verbetering is diep geworteld binnen JD Sports. Deze filosofie strekt zich uit tot merchandising, productverkoop en business management, waarbij vooruitdenken en unieke oplossingen worden aangemoedigd. Een dergelijke mentaliteit bevordert het oplossen van problemen en het benutten van kansen op alle niveaus van de organisatie.

De diversiteit

Het bedrijf doet er alles aan om het beste diverse talent van over de hele wereld aan te trekken. Ze zien een aanzienlijke groei in sollicitanten via hun digitale platforms zoals LinkedIn, waarbij ze mogelijkheden laten zien voor wereldwijde talentontwikkeling binnen alle internationale gebieden. Ze bieden ook carrièrepaden op alle niveaus en specialismen en bouwen hun toekomstige personeelsbestand op via programma's voor vroege carrières.

Mogelijkheden om te groeien

Bovendien geeft JD Sports prioriteit aan de ontwikkeling van werknemers. De Academy, stageplaatsen, Kickstarter-programma's en programma's voor afgestudeerden zijn het bewijs van deze toewijding, met als doel toekomstige leiders te voorzien van de nodige expertise. Ze werken ook samen met de Britse overheid en The Princes Trust om kansen te bieden aan jonge werklozen.

Kortom, JD Sports heeft zichzelf gevestigd als trendsetter in de wereld van athleisure en biedt een werkplek die groei, innovatie en een gedeelde liefde voor alles wat met sportmode te maken heeft stimuleert.

Werken bij JD Sports? Bekiijk hier hun open vacatures