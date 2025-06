Just Brands sluit licentieovereenkomst met Bos Group International voor PME Legend Footwear

Just Brands heeft met trots een licentieovereenkomst voor de lange termijn gesloten met Bos Group International voor de verkoop en distributie van PME Legend Footwear in Europa. Met ingang van het Fall/Winter 2026 seizoen zal Bos Group het stokje overnemen van Premium Inc., dat de verkoop en levering van de schoenencollecties blijft verzorgen tot en met Spring/Summer 2026.

Deze strategische samenwerking markeert een nieuwe fase voor PME Legend Footwear. Tot en met het SS26 seizoen blijven Just Brands en Premium Inc. verantwoordelijk voor de ondersteuning van bestaande klanten. Vanaf FW26 neemt Bos Group de volledige distributie op zich, inclusief de onboarding van klanten. Hierbij staan een soepele overgang en het behoud van het vertrouwde serviceniveau centraal.

Nieuwe fase met gedeelde visie: klantgericht, kwaliteitsgedreven en toekomstbestendig

De nieuwe samenwerking is gebaseerd op gedeelde waarden: klantgerichtheid, een langetermijnvisie en een sterke focus op kwaliteit. Beide bedrijven kijken met vertrouwen uit naar de toekomst van PME Legend Footwear binnen Europa.

“We zijn trots dat we het vertrouwen krijgen om PME Legend Footwear vanaf Fall/Winter 2026 te vertegenwoordigen,” aldus Bos Group. “PME Legend is een sterk merk met een duidelijke identiteit die perfect aansluit bij ons portfolio en onze filosofie. Met onze ervaring in het ontwikkelen van merken kijken we ernaar uit om de footwearcategorie verder uit te bouwen in Europa.”

Koen Jong, Sales Director bij Just Brands, vult aan: "Met PME Legend realiseren we jaar op jaar groei binnen het menswear segment. Met deze stap versterken we onze positie ook binnen footwear. We kijken ernaar uit om samen met Bos Group deze categorie verder vorm te geven – met behoud van kwaliteit, service en merkbeleving."

Bos Group zal vanaf FW26 zowel fashion- als footwearklanten bedienen in de Benelux en DACH- regio. Daarvoor stelt Bos Group momenteel een professioneel verkoopteam samen, met als doel medio oktober volledig operationeel te zijn voor de start van de verkoop van de FW26 collectie. Just Brands en Bos Group zetten hiermee gezamenlijk een volgende stap in de groei en positionering van PME Legend Footwear op de Europese markt.