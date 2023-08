Kansen bij Pandora: Geef uiting aan ieders passies

Pandora, een vooraanstaand sieradenmerk, floreert op het bouwen van persoonlijke relaties met klanten over de hele wereld. Het is het merk dat mensen kiezen om hun passies te vieren en belangrijke momenten in het leven te markeren.

Maar Pandora is meer dan alleen dat. Creativiteit en zelfexpressie vormen het kloppend hart van Pandora's filosofie. Unieke ideeën en persoonlijkheden vinden hier een ondersteunende omgeving die zowel persoonlijke als professionele groei stimuleert. Of je nu wilt uitblinken in de detailhandel of geïnteresseerd bent in functies op het hoofdkantoor, Pandora moedigt je aan en ondersteunt je in jouw carrièreverloop.

Deel verhalen en markeer betekenisvolle momenten

De winkel is de plek waar connecties met klanten worden gemaakt en versterkt. Aangezien creativiteit en zelfexpressie de kern zijn van Pandora's filosofie, betekent deel uitmaken van het Pandora-winkelteam dat je persoonlijke relaties opbouwt met klanten. Je helpt hen betekenisvolle momenten te markeren door het perfecte sieraad voor hen te vinden.

Waar ambacht en technologie samenkomen

Pandora's invloed reikt verder dan het merk alleen; het is ook 's werelds grootste sieradenfabrikant. In Pandora Production Thailand (PPT) gaan eeuwenoude ambachtelijke tradities hand in hand met moderne technieken en hoogwaardige materialen. Met meer dan 13.200 werknemers in Bangkok en Lamphun biedt PPT een levendige, internationale werkomgeving.

Innovatie en creativiteit als drijfveren voor bedrijfsgroei

Voor wie verder kijkt dan de detailhandel en productie zijn de zakelijke mogelijkheden bij Pandora net zo verleidelijk. Met meer dan 2.300 werknemers in kantoren wereldwijd, floreert het bedrijfsteam in een stimulerende omgeving. We omarmen innovatie, creativiteit en inzet en voeden een cultuur van eigenaarschap en snelle vooruitgang. Gespecialiseerde functies als Brand Design, Digitale Marketing, Financiën en HR bieden volop gelegenheid voor jouw expertise om te stralen en bij te dragen aan de wereldwijde groei van het merk.

Word onderdeel van een getalenteerd team. Aansluiten bij een team van getalenteerde individuen betekent dat je Pandora niet alleen tot een vooraanstaand merk maakt, maar ook tot een symbool van persoonlijke groei en creatieve innovatie.