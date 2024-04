Karine Augis breidt uit naar Dubai

Na haar eerste stappen in Frankrijk en Europa, breidt Karine Augis dit jaar haar internationale aanwezigheid uit met een nieuw land: het lederwarenmerk met Parijse chic gaat een samenwerking aan met Link Store in Dubai, gelegen in de legendarische Wafi Mall.

Ervaar Karine Augis in de Link Store

Deze is gevestigd op de eerste verdieping van de Wafi City Mall in Dubai. Karine Augis presenteert haar collectie in de luxueuze setting van de Link Store. Een kans voor modeliefhebbers in Dubai om kennis te maken met het merk dat haar lijn van lederwaren introduceert. Het merk combineert tijdloze elegantie met functionaliteit en kenmerkt zich door exclusieve creaties van milieuvriendelijk gecoat premium canvas. Ook presenteert Karine Augis exclusieve stukken die voortkomen uit haar samenwerking met de kunstenaar Charly HO.

Credits: Karine Augis

Wanneer innovatie en winkelen samenkomen

Link Store is een concept van de nieuwe generatie dat consumenten de mogelijkheid biedt om zowel fysiek als digitaal in contact te komen met producten en merken. Consumenten zoeken naar waarde, gemak en informatie, maar ook naar digitale ervaringen. Als reactie op deze nieuwe consumptiepatronen biedt Link Store als onderdeel van een verbeterde klantreis toegang tot nieuwe producten en ervaringen. Consumenten kunnen producten uit alle categorieën aanraken, ruiken en uitproberen. Door het scannen van de QR-code op elk product voltooien zij hun aankoop en worden de producten direct naar hun huis verzonden. Bezoek de Link Store en ontdek een wereld waarin zorgvuldig geselecteerde producten, luxe en innovatie samenkomen!

Credits: Karine Augis

Wafi City floor at Wafi Mall

1'st - Umm Hurair 2

Dubai - United Arab Emirates