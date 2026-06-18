Killstar kiest Bleckmann als nieuwe 3PL-partner

Killstar, een alternatief kleding- en lifestylemerk voor wie zijn of haar duistere kant wil ontdekken, heeft Bleckmann – een specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken – gekozen als zijn externe logistieke dienstverlener (3PL-partner). Alle volumes vanuit de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie zijn overgedragen aan Bleckmann.

Het eerste contact vond plaats in augustus 2025, waarna het contract in december werd ondertekend en alle activiteiten sinds 2026 volledig operationeel zijn. De locatie in Rieme werd strategisch gekozen, mede vanwege de nabijheid van havens en snelwegen die naar Frankrijk, Duitsland en Nederland leiden. Er zijn ook goede verbindingen met de luchthaven van Zaventem voor zendingen naar de VS. De locatie in Rieme beschikt tevens over een douane-entrepot.

Europa als belangrijkste markt

Naar verwachting zullen jaarlijks ongeveer 946.000 eenheden worden verzonden vanuit het magazijn in Rieme. Vanuit dit distributiecentrum, gelegen nabij Gent, worden Killstar-pakketten verzonden naar heel Europa, evenals naar de VS en de rest van de wereld. De belangrijkste markt voor Killstar blijft de VS, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het mode- en lifestylemerk is online en op diverse marktplaatsen verkrijgbaar.

Credits: Killstar

Een efficiëntere supply chain

Dankzij de ervaring van Bleckmann op het gebied van zowel mode als lifestyle zag Killstar in hen een partner die hun behoeften echt begreep. Dit gaf het merk het vertrouwen om het beheer van zijn logistieke activiteiten aan Bleckmann toe te vertrouwen.

Als 3PL-partner verzorgt Bleckmann de logistieke activiteiten, waaronder supply chain management, fulfilment, opslag, transport en retouren. Bleckmann beheert de distributie voor Killstar voor zowel B2B als B2C.

“Door zijn Europese logistieke activiteiten te centraliseren in Rieme, België, en deze te consolideren in de vestiging van Bleckmann, creëert het merk een efficiëntere en strategisch georganiseerde toeleveringsketen. Dit stelt hen in staat om processen te optimaliseren en zowel de operationele prestaties als de klantervaring te verbeteren”, zegt Julien Vander Haeghen, vestigingsmanager in Rieme.

“Het centraliseren van onze logistiek bij Bleckmann is een transformatieve stap voor de wereldwijde activiteiten van Killstar. Hun strategische magazijnlocatie in België, in combinatie met hun ongeëvenaarde expertise op het gebied van e-fulfilment, stelt ons in staat om onze toeleveringsketen te stroomlijnen, onze voorraadniveaus te verbeteren en een uitzonderlijke ervaring te bieden aan onze alternatieve modegemeenschap wereldwijd”, aldus Seb Tarleton, Chief Operating Officer bij Killstar.

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