Kleding recyclingfabriek Brightfiber Textiles officieel geopend door Carice van Houten

Op dinsdag 15 april werd de revolutionaire kleding recyclingfabriek Brightfiber Textiles officieel door Carice van Houten geopend. De enorme rij voor de fabrieksdeur bewijst dat er behoefte is aan een bedrijf als Brightfiber Textiles. Met de opening bracht oprichter Ellen Mensink, de overheid, de productiepartners vanuit heel Europa en Turkije en kledingmerken zoals Patagonia, Martan, Patta, ID&T en ANWB bij elkaar. Met als doel de doorbraak naar een circulaire textielindustrie te forceren.

Zonder textielrecycling gaan we het niet redden

Bij de start benadrukt Mensink de urgentie van textielrecycling: “Veel aandacht gaat tegenwoordig naar minderen consumeren, hergebruik en de inzet van nieuwe duurzame materialen. Mooie stappen, maar hiermee gaan we het niet redden om de kledingindustrie te verduurzamen en onze planeet leefbaar te houden”.

De kledingindustrie is een olietanker die niet zomaar te stoppen is. Door ultra fast fashion bedrijven als TEMU en SHEIN en de huidige bevolkingsgroei gaat de productie van kleding de komende 10 jaar alleen maar verder stijgen. Dit leidt tot meer textielafval en CO2-uitstoot als gevolg van verbranding van deze materialen. Aan het begin van de keten zorgt de productie van nieuwe grondstoffen voor meer dan 50% van de CO2-uitstoot van de hele levenscyclus van kledingstuk. Recycling van oude kleding naar nieuwe kleding is cruciaal om dit op te lossen.

Een wereldprimeur: een aaneenschakeling van unieke machines

Bezoekers kregen de kans om de nieuwe vervezelmachine met eigen ogen te bekijken. De machinelijn richt zich volledig op het verwerken van afgedankte kleding. Verschillende materialen kunnen op verschillende manieren door het proces geleid worden en maakt de lijn flexibel inzetbaar voor vele materialen uit de textiel afvalberg. Deze nieuwe machine zorgt voor de aaneenschakeling van drie innovatieve machines, allemaal beheerd door één en hetzelfde bedrijf. Waarbij jaarlijks tot 2,5 miljoen kilo afgedankt textiel volledig geautomatiseerd wordt gesorteerd, opgeschoond en vervezeld om kledingcollecties van te maken voor merken en workwear bedrijven.

merken Patta, Martan, ID & T, Patagonia en ANWB zetten een eerste stap Credits: Martina Novakova

De doorbraak: merken zetten een eerste stap met Brightfiber

De opening van Brightfiber Textiles is tevens de start van de samenwerking met de merken Patagonia, ANWB, Martan en ID&T.

Het circulaire high-end modemerk Martan gaat in samenwerking met Brightfiber zijn huidige geweven collectie uitbreiden met circulaire knitwear. Brightfiber gaat voor ANWB de take-back van ingeleverde kleding organiseren en een circulaire capsule collectie ontwikkelen voor de ANWB winkels. Daarnaast bundelt ID&T de krachten met Brightfiber om circulaire merchandise te ontwikkelen voor hun grootschalige evenementen — een belangrijk podium om een breed publiek kennis te laten maken met circulaire mode.

Merkenonderzoek naar circulaire mode - oproep aan de overheid

Brightfiber presenteerde de voorlopige resultaten van hun onderzoek - onder CEO’s, MT-leden en CSR managers - naar de circulaire textiel ambities van merken.

Nagenoeg alle respondenten blijken het erover eens te zijn dat circulaire mode een cruciaal onderdeel is van hun duurzaamheidsbeleid. 80% van de merken werken aan een actieplan als het gaat over circulaire mode. Meer dan 80% van de respondenten vindt dat zowel de Nederlandse als Europese wetgeving aangescherpt moet worden als het gaat om het versnellen van circulaire mode. Zowel uit het onderzoek als uit het panel tijdens het openingsevent blijkt dat men vindt dat er wetgeving moet komen, waarbij op bedrijfsniveau de verplichting ligt een percentage afgedankte kleding te verwerken in nieuwe kleding. Dat blijkt een duidelijke loophole in de huidige UPV wetgeving.

Meer dan 70% van de respondenten geeft aan dat hun huidige leveranciers nog geen concrete opties bieden voor hun huidige circulaire ambities. Brightfiber heeft een mooi pallet aan producten en diensten aan om merken daarin te ondersteunen.