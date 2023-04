Lycra introduceert nieuwe technologie voor stretch jeans

Lycra heeft haar nieuwe denimstoffen met nieuwe constructies, ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende denimfabrikanten, geïntroduceerd op de Kingpins beurs die onlangs in SugarCity (Amsterdam) is gehouden. Lycra lastingFIT 2.0, gelanceerd op dezelfde beurs in New York, is de nieuwste innovatie in duurzame vezels (Lycra xtra lifetm) en is beschikbaar in gerecyclede vezels (Lycra EcoMade en Lycra T400 EcoMade).

In september 2019 kondigde het bedrijf de uitbreiding van zijn Planet Agenda-duurzaamheidsplatform aan met de lancering van Lycra EcoMade-vezel, het eerste elastaan gemaakt van gerecycled industrieel materiaal. De EcoMade gerecyclede productlijn omvat nu de meeste merken van The Lycra Company, waaronder Lycra, Lycra T400, Coolmax en Thermolite.

Steeds meer consumenten, die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, investeren in kleding van hogere kwaliteit die langer meegaat omdat ze van duurzame vezels zijn gemaakt. Ebru Ozaydin, Directeur strategische marketing, denim, geweven stoffen en Ready-to-Wear, The Lycra Company

Lycra lastingFIT 2.0 biedt een breed scala aan stretchniveaus om goed gesneden jeans te creëren met duurzame stretch en herstel, een katoenachtig gevoel en de authentieke look van denim.