Marc O'Polo behaalt hoogste ZDHC-onderscheiding

Modebedrijf Marc O'Polo, gevestigd in het Beierse Stephanskirchen, behaalt voor het eerst het hoogste niveau ‘Champion’ in de ‘ZDHC Brands to Zero’-beoordeling. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. De beoordeling door KPMG Nederland heeft betrekking op het chemicaliën- en afvalwaterbeheer in de toeleveringsketen.

Volgens het bedrijf stijgt Marc O'Polo binnen een jaar van het ‘Pioneer’-niveau naar het hoogste niveau, ‘Champion’. Het bedrijf trad in 2024 toe tot de ZDHC als ‘Signatory Brand’ en behaalt daarmee binnen twee jaar het ‘Champion’-niveau.

De ZDHC Foundation is een multi-stakeholderorganisatie die de textiel-, kleding-, leer- en schoenenindustrie ondersteunt bij duurzaam chemicaliënbeheer en de inzet van gevaarlijke chemicaliën in wereldwijde toeleveringsketens wil verminderen. De ‘Brands to Zero Assessment’ deelt merken en retailers jaarlijks in op de drie niveaus: Pioneer, Accelerator en Champion. Het hoogste niveau wordt volgens de organisatie toegekend aan bedrijven die het ‘Roadmap to Zero’-programma intern en in de gehele waardeketen implementeren.

“Zonder de nauwe samenwerking van talrijke teams en het sterke partnerschap met onze leveranciers en hun inzet was dit niet mogelijk geweest”, aldus Susanne Schwenger, CPO van Marc O'Polo.

De onderscheiding is uitgereikt tijdens de ZDHC Co-Creation Week in Amsterdam.