Mark de Jong start bij Style Labels als International Sales Manager

Style labels, bekend van de merken QUAPI en LEVV, heeft met Mark de Jong als International Sales Manager de volgende stap gezet om de internationale ambities verder uit te bouwen.

Naast de bestaande markten ziet Style Labels veel kansen in nieuwe markten en zijn we aanwezig op Pitti Bimbo en Playtime Paris in januari ‘23.

Mark de Jong heeft een ruime ervaring in Wholesale en Retail in verschillende managementfuncties (Scotch & Soda, Bestseller, Euretco, Nine & Co, Love for Denim).

Hij zal voor beide merken verantwoordelijk worden voor de groei in nieuwe landen, daarnaast zal de Jong ondersteunend zijn voor het huidige sales team.

Style Labels, the kids fashion company with a passion for style

Style Labels is een sterk groeiend internationaal kindermode bedrijf met QUAPI (Kidswear, Mini en Newborn) en LEVV (Girls&Boys, Little en Newborn) in het merkenportfolio. Begin maart 2023 wordt een nieuw kinderkledingmerk gelanceerd.

Vanuit het hoofdkantoor in Hendrik Ido Ambacht in Nederland wordt het volledige proces voltooid: van styling, branding, inkoop, verkoop tot distributie naar diverse kinderkledingwinkels, multi-brand stores en online shops.