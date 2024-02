Modexpress optimaliseert orderverificatie met ZetesMedea RFID-oplossing

Modexpress, gespecialiseerd in global fashion fulfillment, heeft de ZetesMedea magazijnoplossing met RFID-hardware geïmplementeerd voor het controleren van alle orders van Suitsupply. Door het optimaliseren van haar magazijnprocessen is deze logistiek dienstverlener erin geslaagd om met minder hardware aanzienlijk meer orders te controleren. Bij die controles worden de EPC-codes van alle kledingstukken en accessoires via het scannen van een RFID-tag met een nauwkeurigheid van 99,7% geverifieerd.

Orderverificatie

Modexpress is een logistiek dienstverlener voor modebedrijven, met in Nederland zeven magazijnen met een totale oppervlakte van 165.000 m2 en in piekperiodes ongeveer 800 medewerkers. Suitsupply, al vijftien jaar een grote klant van Modexpress, vroeg het bedrijf om een oplossing te implementeren voor het controleren van de EPC-codes van alle producten in uitgaande orders met RFID-technologie. Daarvoor is een automatiseringsoplossing geïmplementeerd bestaande uit de ZetesMedea-software en Zebra RFID-hardware. Alle gescande codes worden via de ZetesMedea-software automatisch teruggekoppeld naar het ERP van Modexpress. Daarna worden deze gegevens in realtime gedeeld met het ordermanagementsysteem van Suitsupply.

Credits: Zetes x Modexpress

B2B en B2C orders

“Modexpress benaderde ons voor het vervangen van een RFID-oplossing die ze voor het controleren van de B2B orders voor Suitsupply gebruikten”, zegt Paul Lankhout, Country Manager van Zetes Nederland. “Door mee te denken over optimalisatiemogelijkheden omdat de piektijden voor het verwerken van B2B en B2C orders verschillen, zijn we erin geslaagd om de efficiency van alle orderverificaties substantieel te verhogen. Modexpress heeft nu een RFID-oplossing om met een hogere nauwkeurigheid zowel de B2B orders als B2C orders voor Suitsupply te controleren. Maar ook de flexibiliteit om met enkele aanpassingen orders voor andere klanten te gaan verifiëren."

Kennis, ervaring en vertrouwen

Modexpress heeft voor Zetes als leverancier van de RFID-oplossing gekozen op basis van aanwezige kennis en ervaring en vertrouwen in de samenwerkingsrelatie. “Bij het zoeken naar leveranciers trok Zetes al snel onze aandacht door de logistieke specialisatie en het feit dat ze dichtbij gevestigd zijn”, vertelt IT-manager Dave van Alem. “Vervolgens was er vanaf het eerste contact al een vertrouwde klik, door de wijze waarop ze mee dachten over de beste oplossing en implementatie daarvan. Dankzij enkele procesoptimalisaties kunnen wij met minder hardware dan voorheen nu wel drie keer zoveel producten controleren. Tevens is de nieuwe RFID-oplossing flexibeler inzetbaar geworden.”