Mr Marvis vestigt hoofdkantoor in The William in Amsterdam

MR MARVIS heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten voor circa 1.930 m² kantoorruimte op de begane grond, eerste en tweede verdieping in de Noord Toren van The William aan de Willem Fenengastraat 16 – 18 in Amsterdam. Met deze verhuizing kiest het Nederlandse kledingmerk voor een toekomstbestendige en hoogwaardige werkomgeving in een sterk ontwikkelend gebied binnen de ring van Amsterdam.

The William is een in 2025 gerealiseerd kantoorgebouw met een totale oppervlakte van circa 13.220 m². Het gebouw kenmerkt zich door een robuuste architectuur en een prominente ligging aan het water. Dankzij de ligging nabij de A10 en op loopafstand van metrostation Overamstel is het gebouw uitstekend bereikbaar. Tevens beschikt het complex over een parkeergarage en een ruime fietsenstalling.

Duurzaamheid en gebruikerscomfort staan centraal in het ontwerp van het gebouw. The William beschikt over energielabel A++++, een BREEAM-certificaat ‘Very Good’ en duurzame voorzieningen zoals thermische energieopslag en zonnepanelen. MR MARVIS zal de gehuurde ruimte volledig naar eigen inzicht afbouwen en inrichten.

"Nieuw kantoor, nieuwe energie, op naar een volgend hoofdstuk voor Mr Marvis", aldus David Sipkens, mede-oprichter van Mr Marvis.

De kantoorvloeren beschikken over hoogwaardige voorzieningen, waaronder meer dan 150 m² buitenruimte per verdieping en toegang tot een gezamenlijke daktuin. Daarnaast biedt The William diverse faciliteiten zoals een lounge, een semi-overdekte vergaderruimte en een volledig uitgeruste buitengym. De verhuurder, Nijvest, werd bij deze transactie geadviseerd door CBRE.