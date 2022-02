MS Mode rolt in recordtijd RFID-labelprogramma uit ter ondersteuning van zijn omnichannelstrategie

Dankzij de jarenlange samenwerking met Checkpoint Systems heeft MS Mode zijn omnichannelstrategie in amper vier weken op poten gezet. Voor Checkpoint Systems is dit de snelste uitrol tot nu toe.

MS Mode, een van de grootste kledingretailers in de Benelux, heeft Checkpoint Systems in de arm genomen om zijn omnichanneldoelstellingen te halen via een RFID-labelprogramma. Door deze nauwe band was MS Mode in staat het project slechts vier weken na de goedkeuring in te voeren. Dat is dubbel zo snel als de gebruikelijke doorlooptijd voor een project van deze omvang en complexiteit. Vanaf dag één gaven de duidelijk omlijnde visie en nauwkeurige voorbereiding van MS Mode hierin de doorslag.

Het bedrijf met 190 winkels in Nederland, Frankrijk, België, Spanje en Luxemburg wilde zijn voorraadnauwkeurigheid verbeteren en een sterke omnichannelspeler worden. MS Mode was al van plan om RFID in te voeren, zoals het al had gedaan bij zusterbedrijf America Today. Maar de toename van omnichannelbestellingen als gevolg van de pandemie maakte dit project nog dringender: het bedrijf besefte dat RFID-technologie de sleutel was om zijn digitale transformatie te verwezenlijken en belangrijke aspecten van omnichannelretail, zoals de voorraad aanvullen, mogelijk te maken.

MS Mode koos al snel voor een combinatie van twee verschillende RFID kledinglabels, zelfklevende stickers en hangtags. Het bedrijf ging voor een bestaand RFID-label van het merk Njord met de Impinj M750-chip, één van de kleinste RFID-chips op de markt, met uitstekende detectieprestaties.

MS Mode verwacht dat het de investering in slechts 18 maanden volledig zal terugverdienen. Checkpoint Systems levert alle labels via het ultramoderne platform CheckNet van zijn divisie Apparel Labelling Solutions (ALS). Het gaat om een geautomatiseerd online bestelplatform dat de complexe productieorderstromen van RFID-labels snel en nauwkeurig beheert. Bovendien biedt de QR-code op de labels de klanten in de winkel de gelegenheid om meer productinformatie, stylingtips, details voor online bestellen, enz. op te vragen.

Image: Checkpoint

Robert-Jan Haitink, Project Manager bij MS Mode, zei: “De samenwerking met Checkpoint Systems was positief. Het bedrijf heeft bewezen een betrouwbare, professionele partner te zijn. Onze jarenlange samenwerking gaf de doorslag om met Checkpoint Systems in zee te gaan en we zijn verheugd dat het project zo'n succes is geworden. Checkpoint Systems doet wat het belooft. De snelle oplevering van het volledige project is dan ook het bewijs van ons perfect gelijkwaardig partnerschap.”

Geert den Hartog, Key Account Director Apparel bij Checkpoint Systems, beaamde: “De snelle uitrol van dit project is uniek en toont goed aan hoeveel twee partners kunnen waarmaken als ze nauw en deskundig samenwerken. Met de hulp van het ervaren team van MS Mode verliep het proces vlot, zodat we het project vol vertrouwen in recordtijd konden opleveren. Net als zijn zusterbedrijf, America Today, zal MS Mode enorme voordelen kunnen creëren uit deze nieuwe technologie.”

Over Checkpoint Systems

Als onderdeel van CCL Industries is Checkpoint Systems de enige leverancier van verticaal geïntegreerde RF/RFID-oplossingen voor de retail. Terwijl de vraag van de consument door de technologie buitengewoon snel toeneemt, levert Checkpoint intelligente oplossingen, waardoor de retailomgeving altijd en overal helder en efficiënt is. Door een uniek aanbod van software, hardware, labels, tags en aangesloten cloud-gebaseerde oplossingen optimaliseert Checkpoint retailactiviteiten en efficiency dankzij intuïtieve realtimegegevens in heel de distributieketen en in de winkels. Dit leidt tot een hogere winstgevendheid en een waardevollere klantervaring. De intelligente retailoplossingen van Checkpoint zijn het resultaat van 50 jaar expertise op verschillende gebieden. Zo is het bedrijf gespecialiseerd in radiofrequentietechnologie, innovatieve diefstal- en dervingpreventie-oplossingen, toonaangevende software, RFID-hardware. Ook uitgebreide labelmogelijkheden om artikelen van bron tot schap te identificeren, te beveiligen en te traceren behoort tot hun expertise. Twitter: @CheckpointSys