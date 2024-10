NEINVER en Nuveen Real Estate’s joint venture behalen voor vijfde jaar op rij 5-sterren GRESB-beoordeling

NEINVER en Nuveen Real Estate hebben opnieuw de hoogste score van 5 sterren behaald in de 2024 Global Real Estate Sustainability Benchmark voor Neptune, een joint venture tussen NEINVER en Nuveen's moederbedrijf, TIAA. Hiermee is het voor het vijfde achtereenvolgende jaar dat deze top rating wordt behaald. De de scores van vorig jaar zijn overtroffen op zowel ESG-beheer als prestaties.

GRESB analyseerde de ESG-prestaties van de door NEINVER beheerde portefeuille, die 15 activa omvat (13 outletcentra en 2 retail- & recreatieparken) die actief zijn in 5 landen: Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en Nederland. In de categorie “Retail, Europa” staat Neptune in de top 25% van de ranglijst. In Nederland valt Amsterdam The Style Outlets onder deze portefeuille.

Ruim boven het gemiddelde

De totale GRESB-score van Neptune van 91 op 100 ligt ruim boven het gemiddelde van de concurrentie (81) en het GRESB-gemiddelde (76). Andere opvallende scores in de beoordeling van dit jaar zijn 30 van de 30 punten voor management en een prestatiescore van 61 van de 70. De JV behaalde topscores in tal van categorieën, waaronder leiderschap, beleid, rapportage, risicobeheer en -beoordeling, gegevensbewaking en -beoordeling, evenals gebouwcertificeringen.

Zero Waste-beleid en BREEAM-certificering

De verbeterde score was het resultaat van verschillende prestaties op het vlak van duurzaamheid in 2023. Zo werden de fysieke klimaatrisico’s en de definitie van aanpassingsplannen nog verder aangescherpt en werd de BREEAM-certificering voor de gehele portefeuille behaald. Hierbij kreeg het merendeel van de gebouwen een uitstekende of uitmuntende beoordeling voor gebouwbeheer. De Zero Waste-hercertificeringsratio steeg naar 87% gerecycled afval in alle gebouwen. Tevens werd er een raamwerk voor maatschappelijke betrokkenheid geïntroduceerd waarmee beter gemeten kan worden wat de invloed van de activiteiten is op lokale gemeenschappen.

Duurzame maatregelen

NEINVER heeft onlangs ook een belangrijke stap voorwaarts gezet in haar duurzaamheidsagenda door een nieuwe Net Zero Carbon Roadmap aan te kondigen. Dit veelomvattende plan is gericht op drie strategische gebieden: het verhogen van on-site hernieuwbare energie; het verhogen van de energie-efficiëntie en het betrekken van huurders bij het verlagen van hun broeikasgasuitstoot en energieverbruik. Het doel is het sneller bereiken van net zero carbon gebouwen in 2040.

NEINVER's ESG & duurzaamheidsstrategie Building Tomorrow, die een duidelijke routekaart biedt voor het bedrijf en haar activiteiten, is de sleutel geweest tot het behalen van deze uitstekende resultaten. Als investeerder, ontwikkelaar en exploitant richt NEINVER zich op de transitie naar vastgoed met een lage CO2-uitstoot en bevordert de verandering naar een meer duurzame, circulaire en maatschappelijk verantwoorde retailsector.