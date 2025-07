NEINVER verlaagt uitstoot met 5% in 2024 en versterkt zijn Net Zero-commitment

NEINVER, een toonaangevende Europese investeerder, ontwikkelaar en exploitant van outletcentra waaronder Amsterdam The Style Outlets, heeft in 2024 zijn operationele uitstoot met 5% en het energieverbruik met 3% verminderd, in een jaar dat werd gekenmerkt door recordtemperaturen en hogere commerciële activiteit in zijn centra. De resultaten, beschreven in het 2024 Duurzaamheidsverslag van het bedrijf, benadrukken de impact van NEINVER’s milieustrategie en de voortdurende investeringen in de efficiëntie van zijn retailassets. Sinds 2019 heeft NEINVER het energieverbruik met 27,5% en de totale uitstoot met 31% verminderd.

Sterke duurzaamheidsresultaten Amsterdam The Style Outlets

In Nederland is NEINVER eigenaar en exploitant van Amsterdam The Style Outlets. Dit tussen Amsterdam en Haarlem gelegen outletcentrum laat eveneens sterke duurzaamheidsresultaten zien. Zo behaalde het het BREEAM in use certificaat met een ‘zeer goed’ beoordeling op zowel het vlak van prestaties als beheer. Ook wordt 100% duurzame energie gebruikt in alle gemeenschappelijke ruimtes en is de hoogste Zero Waste-certificering behaald.

Reductie van 95% in broeikasgasemissies

In het kader van zijn Net Zero-beleid streeft NEINVER naar een reductie van 95% in broeikasgasemissies (BKG) en een vermindering van 40% in energie-intensiteit binnen zijn portfolio tegen 2040. Om deze doelstellingen te bereiken, richt NEINVER zich op drie gebieden: de uitbreiding van de productie van hernieuwbare energie ter plaatse, optimalisatie van de energie-efficiëntie, en nauwe samenwerking met huurders om hun uitstoot en energieverbruik te verlagen. Vandaag de dag is 96% van de elektriciteit die wordt gebruikt in de gemeenschappelijke ruimten afkomstig van hernieuwbare energie. In 2024 implementeerde het bedrijf maatregelen zoals verbeterde Building Management Systems (BMS) en de vervanging van gasboilers door elektrische warmtepompen, om de impact van de toegenomen verwarmingsvraag te beperken.

Sinds 2020 zijn de activiteiten van NEINVER klimaatneutraal gebleven door het gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit, decarbonisatieplannen voor alle assets en het compenseren van resterende emissies via herbebossingsprojecten. Deze initiatieven weerspiegelen NEINVER’s inzet om zijn routekaart af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs en de bredere klimaatdoelstellingen van de EU.

Zero Waste en groene mobiliteit

Op het gebied van afvalbeheer behaalde NEINVER in 2024 een afvalherstelpercentage van 92% – vier procentpunten hoger dan het voorgaande jaar en boven de doelstellingen van het Zero Waste-certificeringsprogramma dat het bedrijf in 2022 lanceerde. Vandaag de dag is de volledige portfolio van NEINVER Zero Waste-gecertificeerd.

Om de overgang naar koolstofarme mobiliteit te ondersteunen, is NEINVER begonnen met de installatie van meer dan 200 nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen in zijn centra in Spanje, Frankrijk en Italië. In totaal is 93% van de assets van het bedrijf nu uitgerust met infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen.

ESG-erkenning en certificeringen

In 2024 behaalde NEINVER voor het vijfde achtereenvolgende jaar de hoogste 5-sterrenbeoordeling in de GRESB-index voor zijn Neptune-portfolio, met verbeterde scores op het gebied van ESG-management en prestaties. Het bedrijf heeft ook de BREEAM In-Use-certificeringen voor zijn centra in Spanje, Polen en Nederland vernieuwd, waarbij bijna alle assets een beoordeling van “Excellent” of hoger kregen in zowel de categorieën Gebouw als Management. Bovendien vernieuwde NEINVER de AIS-toegankelijkheidscertificeringen in verschillende centra, waardoor 70% van de portfolio vier sterren of meer behaalt.

Het bedrijf werkt onder een geïntegreerd ISO-managementsysteem dat kwaliteitsbeheer (ISO 9001), milieubeheer (ISO 14001), energie-efficiëntie en arbeidsgezondheid en -veiligheid (ISO 45001) combineert.

Duurzaamheid verankeren in de hele waardeketen

NEINVER’s Building Tomorrow ESG-strategie is volledig geïntegreerd in alle aspecten van zijn activiteiten. Alle medewerkers hebben gedefinieerde ESG-doelstellingen, en groene clausules in huurovereenkomsten zijn standaard, wat een gedeelde toewijding met merkpartners weerspiegelt. Deze aanpak stimuleert inclusieve, toegankelijke en duurzame initiatieven die de positieve impact van NEINVER op de gehele waardeketen vergroten.