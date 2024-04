Netto omzet Mollie groeide in 2023 met 36 procent

Mollie, een van de snelst groeiende financiële dienstverleners van Europa, publiceert vandaag de financiële resultaten van 2023. In 2023 heeft Mollie een netto omzet van €99 miljoen geboekt, een omzetgroei van 36 procent ten opzichte van 2022. Deze groei is onder andere te danken aan het aantrekken van nieuwe en grotere klanten, het investeren in nieuwe producten zoals Mollie Capital en Mollie Terminal, en de versnelling van de internationale expansie in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast zijn de operationele kosten met dertig procent gezakt - van €179,8 miljoen in 2022 naar €126,7 miljoen in 2023. De inzet van AI, met bijvoorbeeld MollieGPT, de meer productgerichte focus en de betere interdisciplinair interne samenwerking hebben de operationele efficiëntie vergroot.

Customer centric strategie

Mollie heeft in 2023 ook grote stappen gemaakt met haar customer centric strategie. Alle customer service rollen werden samengebracht in het Customer Centre in Maastricht. Daarnaast werd Mollie Terminal gelanceerd, een belangrijke oplossing voor de omnichannel klanten van Mollie. Het product werd ook verder uitgebreid met meer geïntegreerde financiële diensten, waarmee klanten via één platform betalingen en geldbeheer kunnen vereenvoudigen. Om zo de bureaucratie uit de financiële wereld stapje voor stapje te elimineren.

Sterke start van 2024

Mollie zet de stijgende lijn in 2024 door en was afgelopen maand opnieuw operationeel winstgevend. Daarnaast helpen de sterke kaspositie en het kapitaal van de financiële dienstverlener om verdere toekomstige groei te garanderen.

Twintig jaar geleden lanceerde Mollie een eenvoudige en betaalbare oplossing voor Nederlandse bedrijven om betalingen te ontvangen. Afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we weer terug kunnen naar de originele missie die hieraan ten grondslag lag: het elimineren van financiële bureaucratie door financiële processen voor bedrijven te vereenvoudigen. Met de klant centraal in elke keuze die we maken. Daarvoor hebben we de efficiëntie verbeterd en hebben we ons gericht op nieuwe producten en nieuwe internationale markten. De cijfers laten zien dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen in 2023. De komende jaren gaan we verder met het lanceren van meer producten die het eenvoudiger maken voor onze klanten om zich op hun core business te richten. Dit geldt zowel voor onze kleinste klanten als voor onze grotere klanten zoals Crisp, Gymshark, O'Neill, Koninklijk Theater Carré en Q-Park. Koen Köppen, CEO bij Mollie