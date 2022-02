Nieuw pand klaar voor gebruik voor Bleckmann in Magna Park, VK

Bleckmann opent een nieuw fulfilmentcentrum in Lutterworth, de Golden Triangle, VK. Dit is de vierde site van Bleckmann in het Verenigd Koninkrijk. Het gloednieuwe pand in Magna Park heeft een grondoppervlakte van 19.000 m2 en een vrije hoogte van vijftien meter, dat leidt tot een vloercapaciteit van 51.000 m2.

Het openen van het nieuwe distributiecentrum is een gevolg van groeiende aanvragen naar logistieke oplossingen zowel in de VK als in continentaal Europa.

“We zijn trots dat we deze nieuwe duurzame site (BREEAM Excellent) openen waarmee we de totale capaciteit bijna verdubbelen in het logistieke hart van de VK, ” aldus Mark van Onna, General Manager Real Estate bij Bleckmann.

In dit nieuwe distributiecentrum gaat Bleckmann bestaande en nieuwe (internationale) klanten binnen B2B- en B2C-kanalen in Europa en daarbuiten bedienen. Het distributiecentrum is al in gebruik en zal in de toekomst uitgerust worden met moderne automatiseringsoplossingen.

Reinardt Van Oel, Chief Operations Officer voor België & Verenigd Koninkrijk bij Bleckmann: “Het is geweldig om 18 maanden na onze eerste site in Magna Park de tweede site te kunnen openen. Dit om de groei van bestaande klanten en het onboarden van nieuwe klanten te kunnen faciliteren. De komende 5 maanden staan in het teken van het intern verder inrichten van het enorme pand waarmee het totale vloeroppervlakte zal groeien naar 51.000 m2. Tegelijkertijd is een deel van het pand al in gebruik genomen voor de eerste klant.”

Door het openen van dit nieuwe distributiecentrum heeft Bleckmann extra werkgelegenheden in de regio gecreëerd. Op termijn zullen er driehonderd nieuwe medewerkers worden aangenomen.

Tim Faint, General Manager Operations: “Het creëert een enorme werkgelegenheid in de omgeving en het geeft aan dat we blijven groeien. Ik ben erg trots dat we het zo goed doen en blijven investeren.”

Joe Garwood, Senior Development Director bij GLP: "We zijn verheugd om na het succes van Tornado 186 opnieuw met Bleckmann samen te werken en kijken ernaar uit om hen te ondersteunen bij hun verdere groei in Magna Park Lutterworth".