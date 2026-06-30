Nieuwe fase: Diamonds Factory onthult grote rebranding

De Britse juwelier Diamonds Factory ondergaat een grote rebranding, zo blijkt uit een persbericht. Het in Londen gevestigde bedrijf, onderdeel van de Neve Jewels Group, meldt dat de vernieuwing de branding, een vernieuwde website en een grootschalige creatieve campagne omvat. De re-branding benadrukt het vakmanschap en de ‘direct van de maker’-aanpak.

De rebranding omvat de eerste advertentiecampagne van de retailer. De nieuwe beelden zijn geïnspireerd op een fabrieksomgeving. Volgens het bedrijf staan er als onderdeel van de verandering ook grote winkelvernieuwingen gepland in het Verenigd Koninkrijk.

Chloe Heyes, brand director, zegt: “Diamonds Factory herintroduceert zichzelf, niet omdat het product of de propositie is veranderd, maar omdat het merk er eindelijk klaar voor is om dit te evenaren.” Ze voegt toe dat het bedrijf met zijn marketing de ontwerp-expertise wil communiceren.

Credits: Diamonds Factory

Directeur Matt Gratze zegt dat het bedrijf nu in eenentwintig landen actief is. Het productassortiment wordt rechtstreeks van de maker verkocht. Verdere activiteiten volgen in de loop van het jaar.

Diamonds Factory heeft meer dan vijftien jaar ervaring in de juwelenindustrie en is gespecialiseerd in verlovingsringen.

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