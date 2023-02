Nieuwe regelgeving zal modemerken dwingen verantwoordelijkheid te nemen voor het afval dat zij creëren

Om de wereldwijde problematiek rondom textielafval aan te pakken wordt binnenkort de uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) ingevoerd. Fabrikanten worden verplicht tot inname of recycling van producten. Iets dat MUD Jeans al jaren doet.

Wat is de situatie

Het is inmiddels algemeen bekend dat de mode-industrie met een enorm afvalprobleem kampt. Wereldwijd wordt elke seconde een vuilniswagen met textiel gestort of verbrand en minder dan 1% van het materiaal dat wordt gebruikt om kleding te produceren, wordt opnieuw tot kleding gerecycled. Een van de redenen hiervoor is het gebrek aan verantwoordelijkheid van modemerken voor het afval dat zij creëren; met een gebrek aan verantwoordelijkheid komt een gebrek aan circulair denken. Nieuw beleid rondom uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel biedt echter hoop. Bij UPV moeten merken verantwoordelijkheid nemen voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding. Het ‘vervuiler betaalt’-principe lijkt een eenvoudig concept, maar zal veel voorbereiding vergen.

Wat doet de overheid

Het nieuwe beleid van UPV voor textiel is voorgesteld door de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel. De UPV stelt de textielproducenten verantwoordelijk voor de inzameling, sortering, recycling, het hergebruik en de afvalfase van producten die zij ontwikkelen. Onder textiel valt kleding en huishoud- en woningtextiel. Het hoofddoel is het verminderen van de milieudruk binnen de textielketen door een proces in gang te zetten dat naar een circulaire keten toewerkt. De UPV vergroot de circulariteit door producthergebruik en recycling te stimuleren, waardoor onder andere het gebruik van nieuwe materialen teruggebracht kan worden. Voor het eerst wordt de industrie gedwongen na te denken over het einde van de levensduur van de materialen die zij gebruikt.

MUD Jeans en UPV

MUD Jeans neemt al jaren verantwoordelijkheid voor zijn afval door middel van een circulair businessmodel. Via omgekeerde logistiek worden versleten jeans kosteloos verzameld en gerecycled tot nieuwe jeans. Volgens MUD Jeans begint het allemaal in de ontwerpfase. "Door het gebruik van slechts een klein aantal stoffen voor het ontwerp van onze collecties, en door alleen gerecycled en biologisch katoen te gebruiken, voorkomen we overtollige stof en zorgen we ervoor dat onze jeans makkelijk kunnen worden gerecycled", zegt CSR Manager Lea Landsberg. "Voor klanten die hun jeans leasen, bieden we ook gratis reparaties aan om de levensduur te verlengen", zegt ze.

De filosofie van MUD Jeans is precies wat de nieuwe UPV regelgeving hoopt te bereiken voor alle modemerken. Met UPV is het nu in hun eigen belang om afval bij de bron te verminderen. Verouderde ‘uit het oog, uit het hart’ filosofieën zullen hopelijk plaats maken voor nieuwe, toekomstbestendige concepten. De hoop is dan ook dat deze nieuwe regelgeving zorgt voor een grote stap richting een circulaire toekomst.

UPV hotline

Via een live webinar deelt MUD Jeans zijn inspanningen op het gebied van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zodat anderen grip krijgen op hun UPV-strategie. In de eenmalige UPV hotline worden vragen beantwoord en inzichten gedeeld.