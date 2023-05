NONO spreekt met retailer TOF Kinderkleding uit Haren over enthousiast promoten van het merk

Collecties maken met een eigen handschrift en een goed verhaal. Dat is waar kindermodemerk NONO naar streeft, maar hoe breng je dat goed over aan de consument? Daar zijn waardevolle retailers voor nodig. NONO ging hierover in gesprek met eigenaresse Henriëtte Kooi van TOF Kinderkleding over haar bevindingen.

Wat voor rol speelt NONO in jouw winkel?

Ik verkoop NONO nu een kleine 6 jaar. Het behoort tot de top 3 van merken die ik verkoop. Met name het feit dat de collectie is opgebouwd uit ‘setjes’, maakt het succesvol voor mijn klanten. Ik heb echt een aantal trouwe NONO fans. Vooral moeders met dochters in de NONO-leeftijdscategorie kopen setgericht in. Dat kan heel goed bij NONO. De setcombinaties die NONO maakt snappen zowel mijn medewerkers als de klant. Daarom is dat heel fijn en makkelijk om mee te werken. Daarnaast is het een kleurrijke, kwalitatief goede collectie met veel leuke details en een goede pasvorm.

Je hebt een succesvolle winkel. Hoe lang bestaat jouw winkel al en hoe pak je de zaken aan?

In september bestaat mijn winkel 12 jaar. Sinds de verhuizing hebben wij 280 m2 aan winkeloppervlak. Wij zijn een specifieke kinderwinkel en bieden producten aan van maat 50 t/m maat 176. Ik heb een grote vaste klantenkring en zorg ervoor dat mijn klanten zich thuis voelen. Ik ken alle kinderen bij naam en heb echt een band met deze mensen opgebouwd. Mijn winkel heeft inmiddels ook een streekfunctie. Mensen uit Assen, Groningen en Drachten weten TOF te vinden. Ik geloof erin dat ik klanten met persoonlijke adviezen verder help en dat ze daarom graag terug komen.

Hoe gaan jij en je winkel om met alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd? Bijvoorbeeld met Corona, inflatie en stijgende prijzen. Het is best een uitdagende tijd?

Ik vaar mijn eigen koers en heb geen zin om ‘zuur’ te zijn. Ik heb vertrouwen in wat ik doe en denk dat stenen winkels enorm belangrijk zijn, en belangrijker worden de komende tijd! Mensen zoeken verbinding en persoonlijk contact. Dat kan ik ze bieden en dat is wat ik zo ontzettend leuk vind aan mijn vak. Ik help op een dag soms meer dan 50 gezinnen. Dat is een geweldig gevoel.

Hoe zorg je er voor dat je nieuwe klanten aantrekt?

We maken filmpjes en posten die op social media. Ik merk zelf dat dit me minder ligt, omdat ik dan de klant niet persoonlijk ken. Maar, het werkt wel…, en als jullie hiervoor zouden kunnen ondersteunen als merk, dan sta ik daar direct voor open.

Dat zouden we inderdaad best kunnen doen. Zijn er andere dingen die je mist in de kinderkledingbranche?

Ik mis niet echt iets, er is al behoorlijk veel! Wel zal het prettig zijn als er één gerichte kinderkleding beurs is waarop ik me zou kunnen oriënteren voor het totaalaanbod aan merken in Nederland. Heel praktisch. Gewoon één plek waar ik nieuwe merken kan spotten.

Hoe kijken jij en je klanten tegen duurzaamheid aan?

Hier in de buurt zit een biologische supermarkt. De klanten die daar kopen, zijn ook klanten die bij mij in de winkel aandacht hebben voor duurzamere producten. Het is echter geen vraag die ik veel krijg. Ik weet wel dat jullie er mee bezig zijn en ik zou dat ook zeker doen. De wereld gaat toch veranderen.

Ik geloof heilig dat de stenen winkel de toekomst is, en daar gaan we voor! Henriëtte, eigenaresse TOF Kinderkleding

Vanaf begin mei start NONO met de wholesale verkoop voor de Early Spring collectie 2024.

Beeld: NONO, eigendom van het merk.

Ben je winkelier of onliner en geïnteresseerd? Neem contact met ons op:

Sales Nederland: Marcel Roffelsen E: [email protected] P: +31 653354158

Sales België: Odette Mes, Stefan de Wit, Sofie Smedts E: [email protected] P: +31 496364756

NONO is onderdeel van BRNDWRKS/Jolo Fashion Group en is gevestigd in Amsterdam