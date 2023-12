Noppies niet failliet

Verschillende nieuwsmedia melden onterecht het faillissement van Noppies

Lelystad - Verschillende nieuwsmedia waaronder RetailTrends en Baby Wereld hebben vandaag op hun website onterecht en foutief melding gemaakt van het faillissement van Noppies. Als gevolg van de onjuiste berichtgeving zijn leveranciers, klanten, werknemers en andere belanghebbenden bij de onderneming onterecht in de veronderstelling dat Noppies failliet is gegaan. Hierdoor is onterecht veel onrust ontstaan rondom de onderneming. Via dit persbericht rectificeren wij deze berichtgeving: Noppies is niet failliet. Vandaag – 5 december 2023 – om 07:03 heeft RTL een nieuwsartikel gepubliceerd onder de titel “Zwangerschapsmerk Noppies laat winkels failliet gaat”.

De strekking van het nieuwsartikel van RTL Z is dat de juridische entiteit waarin de fysieke winkelactiviteiten van Noppies werden geëxploiteerd (Task Retail B.V.), op 5 september failliet is gegaan. Deze weergave van de feiten is correct. Het nieuwsartikel van RTL Z vermeldt dat alleen de fysieke winkels van Noppies in Nederland, België en Duitsland zijn gesloten als gevolg van het faillissement van Task Retail B.V.: dit is slechts één van de juridische entiteiten in de groep waartoe Noppies behoort. Zoals het nieuwsartikel van RTL Z vermeldt, zet Nine&Co (het moederbedrijf van Noppies) de online verkoopactiviteiten van Noppies voort via de eigen Noppies webshops en online marketplaces zoals Zalando en AboutYou. Ook zet Noppies haar wholesale activiteiten onverminderd voort. Deze activiteiten vinden plaats in andere juridische entiteiten, waarbij van een faillissement geen sprake is. Het merk Noppies en moederbedrijf Nine&Co zijn dus niet failliet.

RTL Z baseert haar bericht van vanochtend op eigen onderzoek in oude jaarrekeningen (jaar 2021 en eerder) en het eerste faillissementsverslag van Task Retail B.V. Het faillissement van Task Retail B.V. is door de rechtbank reeds uitgesproken op 5 september 2023 (ruim 3 maanden geleden). Dit nieuws was reeds lange tijd publiekelijk bekend en is daarom oud nieuws. Het nieuwsartikel van RTL Z bevat daarom geen nieuwe informatie.

Wij betreuren het dat onder andere RetailTrends en Baby Wereld het nieuwsbericht van RTL Z verkeerd gelezen en vervolgens in eigen bewoordingen foutief vertaald en vervolgens zonder nader onderzoek verkeerd gepubliceerd hebben. Nine&Co heeft direct stappen ondernomen richting de genoemde nieuwsmedia en hen gesommeerd tot rectificatie. Nine&Co heeft RetailTrends en Baby Wereld aangesproken op hun verantwoordelijkheid en hun kwalijke rol in de huidige en potentiële gevolgen van hun acties. Nine&Co beraadt zich tevens op juridische stappen om eventuele schade als gevolg van de onjuiste berichtgeving op deze nieuwsmedia te verhalen indien daar aanleiding toe bestaat. Nine&Co staat in nauw contact met alle belanghebbende die (onterecht) gealarmeerd gereageerd hebben op de berichtgeving.

Wij betreuren het dat de genoemde media onze klanten, leveranciers en werknemers op het verkeerde been hebben gezet. Nine&Co zet haar schuldsaneringstraject via de WHOA voort en verwacht, zoals in eerdere berichtgeving aangekondigd, via enkele weken meer duidelijkheid te kunnen geven over het voorgenomen schuldakkoord.

De Directie van Nine&Co