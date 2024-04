Norah: Nieuwe webshop zet trends in de modebranche

Het Nederlandse modelabel Norah heeft een nieuwe webshop gelanceerd. De shop is volledig herbouwd en heeft een nieuwe uitstraling en een verbeterde gebruikerservaring. Dit is belangrijk omdat meer dan 40 procent van de klanten van Norah zowel online als offline winkelt. De nieuwe webshop is ontwikkeld door het bureau XSARUS op basis van Shopware 6.

Norah ontwerpt al bijna 10 jaar mooie en betaalbare damesmode. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 90 winkels in Nederland en enkele in België. Het hoofdkantoor is gevestigd in Alkmaar. Naast de vele fysieke verkooppunten is de webshop een essentieel distributiekanaal voor Norah. De herlancering had tot doel een naadloze winkelervaring te creëren waarin online- en offline-werelden samensmelten waarbij alles draait om inspiratie en een eersteklas klantbeleving. Het resultaat is een performante, inspirerende en gebruiksvriendelijke webshop met een uitgebreid scala aan functies, waaronder visueel indrukwekkende en gemakkelijk te bewerken landingspagina's.

"Norah staat bekend om een aangename winkelatmosfeer, toegankelijkheid en persoonlijk stijladvies. Met onze meer dan 90 winkels in Nederland bereiken we al veel klanten die enthousiast zijn over ons nog jonge modelabel. Meer dan 40 procent van onze klanten winkelt zowel online als offline, wat een naadloze integratie tussen onze online winkel en de winkels vereist," legt Anousha de Ruiter, e-commerce manager bij Norah, uit. "In 2022 hebben we besloten om onze webshop opnieuw te lanceren. Het was voor ons van groot belang dat de winkel omnichannel geschikt was en beschikte over een gebruiksvriendelijk CMS. Daarom kozen we voor Shopware als modern en gebruiksvriendelijke e-commerceplatform met uitgebreide functionaliteiten. Deze beslissing leidde ook tot de samenwerking met XSARUS."

Norah gelooft in de transformerende kracht van mode

Met de missie om elke Nederlandse vrouw de vrijheid te geven om zichzelf op elk moment trouw te blijven, creëert Norah alle collecties in de maten 36 tot 48. Dit zijn geen speciale maten, maar eerder standaardmaten die zijn afgestemd op het figuur van de Nederlandse vrouw.

Eind januari 2024 lanceerde Norah haar nieuwe webshop. Hier kunnen klanten niet alleen online damesmode kopen, maar ook blog artikelen lezen met modenieuws, stylingtips en de nieuwste modetrends. Norah's doel is om klanten zowel offline als online voortdurend inspiratie, deskundig advies en uitstekende service te bieden. Een moderne uitstraling, modevariatie en een fris, vrouwelijk ontwerp kenmerken de nieuwe webshop.

Proactieve risicovermijding voor de nieuwe Norah-webshop

In het kader van de planning voor de nieuwe webshop voerde Norah intensieve gesprekken met XSARUS. Lieven Pouwelse, e-commerce consultant bij XSARUS, legt uit: "We hebben de vereisten en wensen voor het nieuwe platform nauwkeurig geanalyseerd. Norah neigde naar Shopware. Hoewel Shopware voor ons op dat moment meer een nieuwe aanvulling op ons portfolio was, kwamen we tot de conclusie dat het platform het beste aan de wensen en behoeften van Norah kon voldoen. Na een uitgebreide validatie, waarin we tot in het kleinste detail naar Shopware hebben gekeken om mogelijke risico's in de kiem te smoren, gaf Norah ons groen licht."

Indrukwekkende resultaten

Sinds de lancering van de webshop op 30 januari 2024 zijn de resultaten volgens Anousha zeer bevredigend. "Het is uitdagend om vergelijkingen te maken met de ongebruikelijke coronajaren, vooral omdat de webshop pas kort geleden is gestart. Maar het nieuwe ontwerp heeft de gebruiksvriendelijkheid van de winkel verbeterd, maakt het onze klanten gemakkelijker om de juiste producten te vinden en dient als inspiratiebron voor modetrends. Onze focus lag op het verbinden van de omnichannel-ervaring van onze klanten. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de naadloze integratie van ons loyaliteitsprogramma, dat klanten probleemloos kunnen gebruiken in onze online winkel en fysieke winkels."

Norah is zeer tevreden over het werk van XSARUS en het e-commerceplatform van Shopware: "Onze webshop heeft zeker het onderscheidende Shopware-flair, maar draagt ook duidelijk het kenmerk van Norah. We kunnen echt trots zijn op het behaalde resultaat. En ook de samenwerking met de ontwikkelaars van XSARUS was prettig. Samen hebben we het uitstekend gedaan."

Een toonbeeldproject

Ook Lieven is enthousiast: "In mijn rol als implementatiepartner ben ik bijzonder verheugd over de flexibiliteit waarmee aanpassingen individueel kunnen worden doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld het tonen van de voorraadindicator op de productdetailpagina. Bij sommige platforms kan zoiets lastig zijn, maar met Shopware was dat probleemloos mogelijk. Over het algemeen is de Norah-winkel een indrukwekkende online winkel met veel functies die werkelijk inspireert. Het is een van onze paradepaardjes."

Over Shopware

Shopware, opgericht in 2000 in Schöppingen, Duitsland, biedt een holistisch omnichannel digitaal handelsplatform met hoge flexibiliteit en een breed scala aan opties voor B2C, D2C en B2B, evenals service-gebaseerde use cases voor complexe bedrijven, voor het MKB en Enterprise bedrijven. Shopware is een van de marktleiders in zijn segment en is bijzonder goed gepositioneerd dankzij zijn positie in de DACH-regio en een snel groeiende Noord-Amerikaanse business. De oplossing is headless, API-first en maakt gebruik van een open source architectuur waarmee webwinkeliers het productaanbod kunnen aanpassen en schalen om een indrukwekkende klantervaring te creëren. Daarnaast vertrouwt Shopware op een wereldwijd netwerk van 1.600 verkoop-, technologie- en oplossingspartners om een robuust ecosysteem te garanderen. Shopware-handelaren genereren momenteel een wereldwijde gecombineerde GMV van meer dan 22 miljard US dollar.