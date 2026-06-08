Nuoceans kiest voor Bscale, het plug-and-play fulfilmentplatform van Bleckmann, als totaaloplossing voor zijn logistiek

Nuoceans, een Belgisch-Brits duurzaam schoenenmerk dat afval uit de oceaan omzet in kleurrijke en veganistische sandalen, heeft Bleckmann, specialist in supply chain management voor mode- en lifestylemerken, gekozen als zijn nieuwe Bscale-partner. Dankzij het geautomatiseerde, plug-and- play fulfilmentplatform kan Nuoceans zijn hele supply chain beheren – van opslag en orderverwerking tot retourzendingen – zonder ingewikkelde of dure installaties. Sinds eind mei heeft Bleckmann de activiteiten van Nuoceans volledig overgenomen.

Meer focus op de bedrijfsvoering dankzij Bscale

Nuocean werd in 2018 opgericht in het Verenigd Koninkrijk en na een crowdfunding in 2022 vestigde het bedrijf zich in 2024 in België. Nuocean stond voor een uitdaging die veel snelgroeiende start-ups in de mode- en lifestylebranche herkennen: het intern verwerken van bestellingen was niet langer alleen maar een operationele taak, maar was uitgegroeid tot een tijdrovende last. Tegelijkertijd steeg de vraag in heel Europa, waardoor het team het zich niet kon veroorloven dat logistiek een rem op de groei zou vormen. Er was behoefte aan een third-party logistics (3PL)-oplossing met gespecialiseerde omnichannel-mogelijkheden en voldoende flexibiliteit om de fulfilment efficiënter te organiseren. Hierdoor Nuoceans zich richten op de volgende groeifase, zonder de klant uit het oog te verliezen.

Sinds februari werkt het merk samen met Bleckmann en heeft het gekozen voor Bscale: een ideale end-to-end logistieke oplossing voor groeiende bedrijven. De plug-and-play Bscale-oplossing biedt een ‘pay-as-you-grow’-model, waardoor Nuoceans de snelheid, schaal en flexibiliteit krijgt om zijn bereik op een kosteneffectieve manier uit te breiden naar heel Europa en daarbuiten. Alle bestellingen van Nuoceans worden verwerkt vanuit het distributiecentrum in Grobbendonk, wat de verwerkingstijden verkort en flexibel voorraadbeheer mogelijk maakt.

Het systeem bleek niet alleen gebruiksvriendelijk te zijn, maar ook een betere keuze voor Nuoceans qua prijs. Dankzij Bscale kan Nuoceans zich effectiever richten op andere operationele activiteiten, terwijl het nog steeds ongeveer 70 procent van zijn activiteiten in Duitsland en Frankrijk uitvoert. In de toekomst is het de ambitie om de samenwerking met Bleckmann uit te breiden naar meerdere regio’s waarin het merk actief is.

Van afval naar eindproduct

Drie hardwerkende studenten ontmoetten elkaar op de universiteit, elk met een andere achtergrond, persoonlijkheid en manier van denken. Maar ze hadden één gemeenschappelijk doel: de natuur beschermen. Samen lanceerden ze een modemerk om dit te bereiken en echt een verschil te maken. Het idee voor het merk ontstond in 2018, na een bezoek aan Thailand. Er worden elk jaar zo’n drie miljard paar teenslippers geproduceerd: deze zijn niet recyclebaar en belanden vaak op stortplaatsen en, in Azië, op stranden. Tijdens een bezoek aan Azië waren de oprichters geschokt door de hoeveelheid afval op de stranden en begonnen ze samen te werken met een lokale universiteitsprofessor om de teenslippers samen te persen tot één flexibele massa. Dat moment was het startpunt: het inspireerde hen om verder te denken en het concept stap voor stap uit te werken tot wat het nu is.

Elk jaar werken de drie oprichters van Nuocean samen met Trash Hero om duizenden teenslippers van de stranden van Zuidoost-Azië te verzamelen. Ze worden op kleur gesorteerd en grondig schoongemaakt. Dit voorbereidende werk is de eerste stap om afgedankte teenslippers om te zetten in kleurrijke materialen voor de unieke creaties van Nuocean. De veelkleurige zool is gemaakt van 100% oceaanafval, voornamelijk afgedankte teenslippers. De binnenzool is gemaakt van gerecycled kurk en natuurlijke latex, de buitenzool van restanten uit de schoenenindustrie en de bandjes zijn van veganistisch leer. In elk paar zit ongeveer 300 gram afval uit de oceaan. Om zijn duurzaamheidsnormen nog verder uit te breiden, is ook de verpakking van Nuocean duurzaam en volledig recyclebaar.

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