Pandora kiest voor RISE with SAP als fundament voor wereldwijde groei

Pandora, het Deense sieradenmerk dat wereldwijd actief is in meer dan 100 landen, heeft gekozen voor RISE with SAP met SAP S/4HANA Cloud als fundament voor verdere internationale groei en digitale transformatie. De keuze voor SAP is onderdeel van een bredere strategie voor het versterken van klantbeleving en stroomlijnen van processen.

Pandora is in ruim vier decennia uitgegroeid van een kleine familiezaak in Kopenhagen tot een wereldwijd merk met 37.000 medewerkers en een omzet van 4,2 miljard euro. Met een sterke focus op klantervaring wil Pandora zijn digitale strategie versnellen om klanten via alle kanalen persoonlijk en efficiënt te bedienen.

“Pandora is een merk dat draait om liefde en het vieren van bijzondere momenten”, zegt Mariane Heidingsfelder, Senior Vice President Business Transformation bij Pandora. “Onze digitale strategie is volledig gericht op het verbeteren van de consumentenervaring. Dat is onze hoogste prioriteit.”

Oplossing: RISE with SAP en SAP S/4HANA Cloud

Om deze ambities waar te maken, koos Pandora voor RISE with SAP. Dankzij SAP S/4HANA Cloud kan het bedrijf de processen wereldwijd standaardiseren, vereenvoudigen en beter integreren. Dit helpt bij het creëren van een gestroomlijnde en datagedreven organisatie, van productie tot winkelvloer.

“Ik geloof sterk dat business en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, zegt Heidingsfelder. “We digitaliseren onze processen van begin tot eind: van productie en hoofdkantoor tot winkels en klantinteractie.”

De keuze voor een cloudgebaseerde ERP-omgeving betekent ook een vereenvoudiging van het werk voor medewerkers. Gebruikersvriendelijke dashboards en gestroomlijnde processen maken het mogelijk om meer tijd te besteden aan klantinteractie en innovatie. “In de winkel willen we dat medewerkers alle informatie op één plek kunnen vinden, zodat ze klanten beter kunnen helpen”, aldus Heidingsfelder.

Schaalbare groei en AI-innovatie

Met SAP S/4HANA Cloud legt Pandora niet alleen een robuust fundament voor procesoptimalisatie, maar ook voor innovatie met embedded AI. Het bedrijf verkent momenteel hoe deze slimme functionaliteit medewerkers verder kan ondersteunen. “We zijn bewust klein begonnen en leren onderweg hoe we technologie kunnen inzetten om collega’s te helpen efficiënter en slimmer te werken”, zegt Heidingsfelder. “Van daaruit is de sky the limit.”

Pandora’s aanpak is een schoolvoorbeeld van hoe technologie en cultuur elkaar versterken. “Wij zijn een open organisatie die droomt, durft, zorgt en levert”, besluit Heidingsfelder. “We willen het beste uit technologie halen en zo onze groeiambities waarmaken.”