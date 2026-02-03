In de Global 100-ranglijst van 2026 heeft onderzoeksbureau Corporate Knights Pandora uitgeroepen tot 's werelds meest duurzame consumentenmerk. Pandora staat op de tweede plaats van de meer dan 8.000 beoordeelde bedrijven, wat zijn positie als wereldwijde duurzaamheidsleider onderstreept.

De erkenning is een weerspiegeling van Pandora's transformatie naar gerecyclede materialen en hernieuwbare energie. In de analyse benadrukt Corporate Knights het gebruik van honderd procent gerecycled zilver en goud in alle sieraden, de overstap op lab-grown diamanten en het vermogen om winstgevend te groeien met een gelijktijdige verlaging van de CO₂-uitstoot. Pandora vervaardigt alle sieraden met honderd procent hernieuwbare elektriciteit en heeft economische groei en uitstoot losgekoppeld. Sinds 2019 is de omzet van het bedrijf met 49 procent gegroeid, terwijl de totale CO₂-uitstoot met 17 procent is verminderd.

Credits: Pandora

“We zijn er trots op dat we tot de meest duurzame bedrijven ter wereld behoren. Door het voortouw te nemen in recycling en innovatieve materialen, hebben we ons bedrijf kunnen laten groeien en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen,” aldus Berta de Pablos-Barbier, CEO van Pandora. “We blijven de manier waarop we onze sieraden vervaardigen transformeren en onze impact op de planeet verminderen – dit is onderdeel van het toekomstbestendig maken van Pandora.”

De Corporate Knights Global 100-index is een jaarlijkse ranglijst van de honderd meest duurzame bedrijven ter wereld in alle sectoren. De index evalueert beursgenoteerde bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar op basis van een breed scala aan criteria, waaronder klimaatactie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Pandora staat op nummer één van de 1.476 bedrijven in de sector ‘Consumer Discretionary’ en op nummer twee in alle sectoren.

Dit is de tweede keer dat Pandora in de Global 100 staat. In 2025 stond het bedrijf op nummer 48. Sinds 2021 gebruikt Pandora uitsluitend lab-grown diamanten in zijn sieraden, en in 2024 voltooide het bedrijf de overstap naar het gebruik van honderd procent gerecycled zilver en goud. Deze mijlpaal was het resultaat van meerdere jaren werk door meer dan honderd medewerkers.

Credits: Pandora

CORPORATE KNIGHTS: REDEN VOOR PANDORA'S RANKING

Corporate Knights vat de ranking van Pandora als volgt samen:

“De in Kopenhagen gevestigde sieradenmaker Pandora behaalde de tweede plaats. Dit weerspiegelt de beslissing om volledig over te stappen op productie met honderd procent gerecycled zilver en goud, evenals lab-grown diamanten geproduceerd met hernieuwbare energie. Pandora scoorde honderd procent – een percentielscore die de prestaties ten opzichte van sectorgenoten weerspiegelt – op drie gelijk gewogen criteria. Deze criteria zijn: het aandeel van de totale omzet dat als duurzaam is geclassificeerd, het aandeel van de totale investeringen dat als duurzaam is geclassificeerd, en ‘duurzaam omzetmomentum’ (gedefinieerd als de jaarlijkse groei van duurzame omzet van 2022 tot 2024). Pandora behaalde ook een extra bonusscore op basis van een ‘sustainability pay link’. Dit betekent een verband tussen de beloning van de CEO en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Tot slot kreeg Pandora geen aftrek voor boetes, sancties of dodelijke ongevallen.”

