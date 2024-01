Pascal Brouwer nieuwe Centre Manager van Amsterdam The Style Outlets

NEINVER heeft Pascal Brouwer benoemd tot Centre Manager van Amsterdam The Style Outlets, het enige outletcentrum in de Randstad. Eerder bekleedde Pascal de functie van Retail Manager van het outletcentrum. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor het managen en coördineren van het lokale team en heeft hij de supervisie over de activiteiten van het centrum waarbij hij rechtstreeks rapporteert aan de Asset Director van de Groep. NEINVER is een toonaangevende Europese investeerder en exploitant en beheerder van Amsterdam The Style Outlets.

Pascal heeft 30 jaar ervaring in de detailhandel en werkte eerder bij bedrijven als Pon Automotive, BALR Retail B.V, Batavia Stad Fashion Outlet, Intersport en The Phone House.

"Ik kijk erg uit naar deze uitdaging om samen met het team verder te werken aan de groei van het centrum door in te zetten op een exclusieve merkenmix, hoogwaardige dienstverlening en het creëren van een unieke vrijetijdsbeleving", aldus Pascal Brouwer. "Dit is een spannende tijd voor Amsterdam The Style Outlets nu het een snelle groei doormaakt die gedreven wordt door een toenemende vraag van consumenten naar de outlet propositie die topmerken, gereduceerde prijzen en een verleidelijke ervaring combineert".

Eduardo Ceballos, Asset Director van NEINVER: "Het diepe inzicht in en begrip van de merken dat Pascal de afgelopen jaren heeft meegebracht naar Amsterdam The Style Outlets, samen met zijn managementvaardigheden, geven ons het vertrouwen dat hij sterk zal bijdragen aan het succes van ons Nederlandse centrum".

Activiteiten en evenementen zorgen voor ultieme winkelervaring

Shoppers vinden bij Amsterdam The Style Outlets een breed en gevarieerd winkelaanbod van meer dan 80 bekende merken. Naast dit winkelaanbod, de uitstekende bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid, zorgt een ruim aanbod aan activiteiten en evenementen voor de ultieme winkelbeleving. Het hele jaar door worden er speciale acties georganiseerd die het outlet shoppen nog aantrekkelijker maken.