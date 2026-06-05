Patagonia: “Een productpaspoort helpt om kleding langer in omloop te houden”

Het Digital Product Passport (DPP) helpt de kledingsector te verduurzamen. Willem Swager beschikt dankzij zijn functie bij Patagonia over jarenlange ervaring op dit vlak. Daarom is Swager sinds kort lid van de Raad van Toezicht van GS1 Nederland.

Patagonia ontwerpt kleding en uitrusting voor buitenactiviteiten en is een pionier in duurzaamheid. Veelzeggend is het feit dat oprichter en eigenaar Yvon Chouinard zijn aandelen in 2022 overdroeg aan twee stichtingen waarvan er één is gewijd aan het bestrijden van klimaatcrisis. Sindsdien wordt het geld dat overblijft na herinvestering in het bedrijf aan dat doel besteed. “De aarde is vanaf nu onze enige aandeelhouder”, sprak Chouinard bij die gelegenheid.

Willem Swager heeft sinds 2014 de dagelijkse leiding over de financiën en operatie van Patagonia in Europa. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor planning, IT en logistiek, maar ook voor alle circulaire initiatieven. “Dat gaat over alle initiatieven op de R-ladder, van reparatie tot recycling”, stelt Swager. “Zo hebben we de afgelopen jaren binnen Patagonia een Europees reparatienetwerk opgezet. Daarnaast ben ik één van de initiatiefnemers van het United Repair Centre in Amsterdam, waarin meerdere merken samenwerken om van reparatie weer de standaard te maken in plaats van weggooien.”

Digital Product Passport voor meer transparantie

Door nieuwe duurzaamheidwetgeving neemt het belang van productdata toe. Swager wijst op de ESPR-wetgeving (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) die één doel heeft: producten duurzamer maken door eisen te stellen aan het ontwerp. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Digital Product Passport (DPP), dat met het product meereist en informatie bevat over samenstelling, herkomst, hergebruik en recycling. “Dit draagt bij aan verlengen van de levenscyclus van producten zodat we minder grondstoffen gebruiken in de transitie naar een circulaire economie.

Zonder betrouwbare data lukt dit niet, en daar ligt een belangrijke rol voor GS1.”

Ook na verkoop kan een DPP van grote toegevoegde waarde zijn. In het DPP kan staan welke materialen zijn gebruikt en hoe je het product kunt onderhouden en repareren. “Deze informatie helpt om kleding langer in omloop te houden”, verklaart Swager. “En denk ook aan de enorme toename van de verkoop van tweedehands kleding. Stel dat een product dankzij het paspoort ook na verkoop in de winkel tot aan het eind van de levensduur kan worden gevolgd. Dat maakt het mogelijk om daar prachtige verhalen over te vertellen.”

Vertrouwen in standaard aanpak

Patagonia legt alle activiteiten stroomopwaarts in de keten al sinds jaren vast. Online kan iedereen zien waar een product van gemaakt is en waar het vandaan komt. “Op dit moment zijn we bezig om het DPP binnen onze organisatie op te zetten en daarmee te voldoen aan de komende wetgeving”, legt Swager uit. “We zijn al gestart met het aanbrengen van de QR-code op onze kleding.”

Swager wijst erop dat de mate van standaardisatie van data in de kledingindustrie laag is. “Bovendien zijn kledingbedrijven van nature terughoudend met het delen van data. Een standaard aanpak helpt dan om de projectkosten zo laag mogelijk te houden en de uitwisseling van data te vergemakkelijken”, vertelt Swager. “Daarvoor is het nodig dat alle partijen vertrouwen krijgen in die standaard aanpak. GS1 is goed bezig op dat vlak. Wat helpt, is dat GS1 beschikt over een proven trackrecord.”

Adviserende rol

Met meer dan twintig jaar ervaring in de kledingindustrie hoopt Swager als Lid van de Raad van Toezicht behalve een toezichthoudende ook een adviserende rol te kunnen spelen. “Ik heb een breed netwerk in de kledingsector, zeker in Nederland. Ik zal de sector vertegenwoordigen, maar ook proberen om de verduurzaming van de sector te bevorderen.”

Voor Swager is de nieuwe positie bij GS1 Nederland zijn eerste functie als toezichthouder. “Ik ben zojuist begonnen aan de commissarissenopleiding van Nyenrode. Met mijn lange ervaring in de sector en mijn brede portefeuille binnen Patagonia denk ik dat dit soort toezichthoudende rollen mij goed liggen. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een mooie eerste stap op dit pad.”