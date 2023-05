Perfectly Basics breidt uit op alle niveaus na gestage groeifase

Het runnen van een succesvolle modewebshop staat bij Perfectly Basics (PB) gelijk aan groeien, innoveren en tegelijkertijd vasthouden aan hetgeen PB uniek maakt: de klant inspireren met eindeloze combinatiemogelijkheden en altijd nét dat beetje extra service bieden. Sinds het coronatijdperk heeft PB een sterke groei doorgemaakt van ongeveer dertig percent per jaar. Dat betekent wederom tijd voor vernieuwing én uitbreiding, zodat nog meer vrouwen kennis kunnen maken – en waarschijnlijk fan zullen worden – van PB’s unieke kijk op online shoppen.

Verbreeding van maatseries

Uitbreiding is de term die eigenlijk op alle fronten terugkomt. Zo heeft PB de maatseries verbreed en zijn vele merken nu verkrijgbaar tot maat 44, waarbij nieuwkomer VIVEH (van influencer Vivian Hoorn) zelfs tot maat 50 wordt aangeboden - alles om íedere vrouw te kunnen inspireren met PB’s uniek samengestelde collectie fashion essentials, beauty en meer.

Technologische Ontwikkling

Om de verdere groei die PB voor ogen heeft te kunnen realiseren, is het na jaren van in-house (tech)ontwikkeling tijd voor het vervangen van het monolitisch techplatform en over te stappen op een meer schaalbare datastructuur. PB heeft zich al jaren geleden toegelegd op vooruitstrevende technieken en heeft met een AI-gedreven beeldverwerker genaamd TEUN.io aan den lijve ondervonden hoe je met techniek efficiënt, snel maar vooral ook klantgericht te werk kunt gaan. In deze tijd van technische ‘headless’ en API mogelijkheden is dan ook de wens ontstaan om dit op vele vlakken – waaronder het complete Microsoft landschap – toe te passen. En in 2023 wordt die wens werkelijkheid want achter de schermen is PB met een kundig team dagelijks bezig met die transitie, om dit in 2024 uit te kunnen rollen.

Uitbreiding van het team

Bij groei hoort logischerwijs ook een uitbreiding van team PB waarbij steeds meer E-commerce en technologie expertise in huis wordt gehaald. In combinatie met de uitbreiding van het assortiment vraagt dat om extra ruimte. Daarom heeft PB sinds erste april ook het buurpand bij het huidige pand betrokken, wat een verdubbeling in aantal vierkante meters heeft opgeleverd en een complete herindeling van het magazijn mogelijk maakt. Ondanks de uitbreiding en vele ontwikkelingen op het gebied van E-commerce, blijft PB trouw aan hun persoonlijke kijk op ondernemen in de online fashion scene, waarbij ‘het gevoel’ ook van onschatbare waarde is. Want na meer dan zeventien jaar zijn Peter en Birgit nog steeds de volledige eigenaren en weten zij hun energie, enthousiasme en ambitie dagelijks over te brengen op hun team van inmiddels meer dan vijftig werknemers. ‘’We gunnen ons ervaren en gedreven team ook echt deze volgende fase en nemen hun ideeën en gedachtes altijd mee’’, zegt Peter. Een platte organisatie met een open cultuur waarin veel ruimte is voor eigen inbreng; geen wonder dat PB geen moeite heeft met de juiste mensen te vinden voor de continue uitbreiding van hun team waarbij veel nieuwe vacatures blijven verschijnen.