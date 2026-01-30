Primark versnelt uitbreiding in Midden-Oosten naar eenentwintig markten met Bahrein en Qatar

Primark, de wereldwijde modewinkelketen, kondigt vandaag zijn uitbreidingsplannen in het Midden-Oosten aan. Dit volgt op de succesvolle opening van zijn eerste winkel in Koeweit, in The Avenues, in oktober 2025.

In samenwerking met de toonaangevende internationale retailfranchise-exploitant Alshaya Group, opent Primark drie winkels in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten in de eerste helft van het jaar. De eerste winkel opent op 26 maart in de Dubai Mall. Primark staat ook op het punt om eind 2026 winkels te openen in twee nieuwe markten, Bahrein en Qatar.

Naar verwachting zullen duizenden klanten de opening van Primark's langverwachte flagshipstore in Koeweit in oktober 2025 bijwonen. Shoppers in Dubai zijn de volgenden die het unieke aanbod van Primark zullen ervaren. Het assortiment varieert van de nieuwste modetrends tot alledaagse producten, allemaal tegen onverslaanbare prijzen voor dames, heren, kinderen, huishoudartikelen en beauty.

De Primark-winkels in Dubai openen in de Dubai Mall (maart), City Centre Mirdif (april) en de Mall of the Emirates (mei). Later in 2026 opent Primark in Qatar (Doha Festival City) en Bahrein (City Centre Bahrain). Primark en Alshaya Group zullen samenwerken aan toekomstige uitbreidingsplannen in de regio.

De Primark-winkels in Dubai openen in de Dubai Mall (26 maart), City Centre Mirdif (april) en de Mall of the Emirates (mei). Later in 2026 opent Primark ook in Bahrein (City Centre Bahrain) en Qatar (Doha Festival City). Primark en Alshaya Group zullen samenwerken aan toekomstige uitbreidingsplannen in de regio.

Eoin Tonge, interim-CEO van Primark, zei: “Het was geweldig om de reactie van de klanten te zien op de opening van onze allereerste winkel in Koeweit, wat het potentieel van ons merk in het Midden-Oosten echt aantoont. We zijn verheugd de uitbreiding van onze franchise-samenwerking met Alshaya Group aan te kondigen, met de opening van vijf winkels in 2026 in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Bahrein, te beginnen met de Dubai Mall in maart. Dit is een spannende tijd voor ons en onze groei, aangezien we ernaar streven aanwezig te zijn in maar liefst eenentwintig landen.”

John Hadden, CEO van Alshaya Group, zei: “We zijn ongelooflijk trots om samen te werken met Primark om dit langverwachte merk naar klanten in de regio te brengen en kijken ernaar uit om dit jaar de volgende vijf winkels in de drie landen te openen. Dit is nog maar het begin: we zullen met Primark samenwerken om het merk te laten groeien, en na zo'n fantastische opening in Koeweit is de volgende stop Dubai in maart!”

Na meer dan 55 jaar heeft Primark nu meer dan 475 winkels in achttien landen in het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. De retailer bereidt zich ook voor op uitbreiding in bestaande markten, inclusief de opening van zijn eerste flagshipstore in Manhattan, New York, dit voorjaar. Dit volgt op de viering van zijn tiende jubileum in de Verenigde Staten vorig jaar.

Werken bij Primark? Klik hier voor alle openstaande vacatures