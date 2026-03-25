Protest Sportswear kondigt samenwerking aan met Diadema Distribution in Italië

Protest Sportswear gaat een nieuwe samenwerking aan in Italië met het agentschap Diadema Distribution. Hiermee komt een einde aan een tienjarige samenwerking met distributeur Option Sports. Met deze strategische zet wil het Nederlandse sport- en lifestylemerk zijn positie op de Italiaanse markt verder versterken en nieuwe groeimogelijkheden ontsluiten. Diadema Distribution is per direct verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging en verdere ontwikkeling van Protest Sportswear in Italië.

Diadema Distribution is een Italiaans agentschap gespecialiseerd in de import en distributie van sportartikelen, kleding en accessoires. Het bedrijf werkt al samen met bekende merken als Goldbergh en Dale of Norway. Het is opgericht vanuit een passie voor sport, een sterke focus op innovatie en de ambitie om eigentijdse en vooruitstrevende producten op de Italiaanse sportmarkt te brengen. De atleet, zowel professioneel als recreatief, staat centraal in hun aanpak. Daarnaast leggen ze grote nadruk op producten die de outdoor-levensstijl verbeteren, waarbij functionaliteit wordt gecombineerd met een sterk gevoel voor esthetiek. Deze aanpak sluit naadloos aan bij het DNA van Protest Sportswear.

Wesley van Wijnbergen, directeur van Protest Sportswear, kijkt positief naar de nieuwe samenwerking: “Hoewel we de afgelopen jaren een zeer sterke samenwerking met Option Sports hebben gehad, was het tijd voor een volgende stap. We zien aanzienlijke groeikansen in Italië en hebben daarom strategisch gekozen voor een overstap naar een agentschapsmodel. Diadema Distribution heeft een sterke marktpositie, waardoor we de markt directer kunnen bedienen en verder kunnen groeien. Ik ben verheugd dat zij in ons merk geloven en kijk ernaar uit om samen de positie van Protest in Italië verder te versterken. Dit zal de omzetontwikkeling in lijn brengen met de rest van Europa.”

De Masis Valentina, van Diadema Distribution, voegt toe: “We zijn enthousiast om deze samenwerking te starten en geloven sterk in het potentieel van het merk. We delen een visie gericht op strategische groei, met als doel de positie in het sport- en outdoorsegment te versterken en de aanwezigheid verder te consolideren. Protest is een merk met een duidelijk DNA en een authentieke stem. Onze rol is om onze kennis van de Italiaanse markt in te zetten om het volledige potentieel te ontsluiten. We bouwen aan een sterk en duurzaam distributienetwerk dat volledig in lijn is met de positionering. Het project richt zich op gerichte ontwikkeling, waarbij prioriteit wordt gegeven aan retailpartners die de merkidentiteit begrijpen en kunnen uitdragen, met een focus op consistentie, zichtbaarheid en duurzame groei.”

Diadema Distribution zal zich richten op alle seizoenen van Protest Sportswear. Dankzij hun sterke verkoopnetwerk sluiten zowel de zomer- en wintercollecties als de Urban Outdoor-lijn goed aan bij de verschillende soorten retailers in hun portfolio. Daarnaast zal Diadema Distribution ook het merk 8848 Altitude vertegenwoordigen.

Overgangsfase

Praktisch gezien zal er een korte overgangsperiode zijn. Option Sports blijft verantwoordelijk voor de levering van alle reeds geplaatste pre-orders voor de seizoenen SS26 (zomer) en AW26/27 (winter). Diadema Distribution neemt de verantwoordelijkheid over voor alle nabestellingen voor deze seizoenen en start binnenkort met de verkoop van de SS27-collectie.