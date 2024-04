Ruim 22 procent meer omzet voor Amsterdam The Style Outlets in 2023

2023 was een uitermate succesvol jaar voor Amsterdam The Style Outlets. Het eerste en enige outletcentrum in de Randstad boekte uitstekende financiële resultaten. Zo steeg de omzet ten opzichte van 2022 met 22% en groeide het aantal bezoekers met 13,5%. Het outletcentrum was daarmee ook het meest succesvol binnen het portfolio van operator NEINVER.

In 2023 werd het merkportfolio uitgebreid met o.a. Levi’s, Pepe Jeans, Paul Taylor, Invicta en SCENTS. Home Fragrance. Hiernaast versterkte BESTSELLER GROUP de positie met de opening van Only & Sons en de uitbreiding van ONLY. “Het zijn bemoedigende resultaten”, zegt Pascal Brouwer, Centre Manager van Amsterdam The Style Outlets. “De groeitrend die we ook al in 2022 zagen heeft zich duidelijk doorgezet. Onze strategie is gericht op het combineren van een exclusieve merkenmix, hoogwaardige dienstverlening en het creëren van een unieke vrijetijdsbeleving. Consumenten weten ons steeds beter te vinden en ook neemt de vraag naar winkelruimte toe. Niet alleen verwelkomen we met regelmaat nieuwe merken, ook zijn er gereld bestaande winkeliers die al in ons portfolio zitten die willen uitbreiden. Neem bijvoorbeeld JACK & JONES. Zij voegde recent nog meer dan 100 vierkante meter aan winkelruimte toe aan hun al bestaande winkel. We hebben zojuist Van Dalen geopend en er gaan dit jaar zeker nog meer nieuwe merken bijkomen. Welke dat zijn blijft nog even een verrassing.”

Bijna €1,48 miljard omzet voor NEINVER

Niet alleen Amsterdam The Style Outlets liet een sterke groei zien in 2023. De totale omzet van NEINVER, de op een na grootste outlet center operator in Europa groeide met 11% naar bijna €1,48 miljard. De door het bedrijf geëxploiteerde centra in zes Europese landen verwelkomden in de loop van het jaar in totaal bijna 68 miljoen bezoekers, een stijging van 8,5% ten opzichte van 2022. Van alle outlet centers die vallen onder NEINVER groeide de omzet van Amsterdam The Style Outlets met 22% het meest.

Daniel Losantos, CEO van NEINVER: "Deze resultaten zijn een vervolg op onze voortdurende opeenvolgende recordjaren voor onze portefeuille sinds 2017. Dit is enorm bemoedigend. Bovendien tonen onze consistent sterke prestaties van de afgelopen jaren, ondanks aanzienlijke marktuitdagingen, het succes van ons aanbod aan consumenten, die steeds meer gericht zijn op waarde en ervaring. We hebben ons bedrijfsmodel verder ontwikkeld en geïnnoveerd door nieuwe merken en winkelervaringen te introduceren, die allemaal duidelijk aanslaan bij onze bezoekers."