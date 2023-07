Scotch & Soda lanceert OpenUp

Vandaag lanceren we OpenUp voor onze meer dan 1000 medewerkers in Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg en Nederland. OpenUp zorgt ervoor dat geestelijke gezondheid toegankelijk is voor iedereen en biedt een aantal ongelooflijke middelen die onze teams ondersteunen.

Terwijl we onze reis voorwaarts voortzetten, erkennen we dat investeren in ondersteuning van de geestelijke gezondheid een integraal onderdeel is van onze toewijding aan het algehele welzijn van onze werknemers.

Credits: Scotch & Soda, eigendom van het merk