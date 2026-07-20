Simplicity zet in op AI-geproduceerde podcast voor B2B-sales

Simplicity, het netwerk achter de modemerken OPUS en someday, introduceert een interne podcast voor de B2B-salesteams. In de modehandel is het persoonlijke gesprek doorslaggevend voor het begrip en de overtuigende presentatie van een collectie. Regelmatige podcastafleveringen, geproduceerd met behulp van kunstmatige intelligentie, voorzien meer dan 130 medewerkers efficiënt en compact van de benodigde kennis.

Kennisoverdracht op een nieuwe manier

Bij elke collectie van OPUS en someday ontvangt het B2B-salesteam uitgebreide informatie over kleuren, trends, visual merchandising en leveringen. Het bedrijf heeft het format nu fundamenteel veranderd: in plaats van het lezen van documenten, luisteren de medewerkers naar de relevante informatie in een podcast. De afleveringen verschijnen maandelijks, duren minder dan vijf minuten en zijn direct beschikbaar op de smartphone. De eerste twee afleveringen gaan over de levering van de juni-collectie van someday en het gebruik van digitale tools voor voorraadbeheer.

Reistijd wordt leertijd

Het format is bijzonder efficiënt voor de buitendienstmedewerkers in tien showrooms in de DACH-regio en de Benelux, die regelmatig handelspartners bezoeken. Reistijd is nu naast telefoongesprekken ook te gebruiken voor kennisoverdracht, zonder extra tijdsinvestering tijdens de werkdag.

“De podcast verandert de manier waarop we kennis delen in ons team. In de B2B-modehandel is het persoonlijke gesprek cruciaal. Hoe beter ons team is voorbereid, hoe overtuigender het gesprek. Met dit nieuwe format bereiken we hen op een manier die past bij hun dagelijkse routine. De eerste feedback bevestigt dat we de juiste stap hebben gezet,” zegt Timo Holste, directeur B2B-sales bij Simplicity.

AI neemt productie over

Voor de creatie gebruikt Simplicity AI-tools voor het genereren van dialogen en de audioproductie. De stemmen van presentatoren Timo Holste en Clara Strenge, B2B Sales Development Manager, zijn eenmalig opgenomen en worden voor elke nieuwe aflevering gereproduceerd. De productietijd per aflevering neemt af, omdat het team steeds vaardiger wordt in het gebruik van de tools.

De podcast is een voorbeeld van de ambitie van Simplicity om processen continu te optimaliseren en digitalisering doelgericht in te zetten. Onder de missie ‘Progress with relevant Products’ zoekt het bedrijf consequent naar manieren om efficiënter te worden, ook in de interne communicatie.

Simplicity werkt al aan de internationalisering van de podcast. Naast de medewerkers in de DACH-regio wil het bedrijf ook de medewerkers in de Benelux-markten in hun eigen taal bereiken.