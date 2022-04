Snelgroeiend streetwearmerk Represent kiest Bleckmann als logistieke partner

Het snelgroeiende Britse kledingmerk Represent rekent voortaan op de specialist in e-commerce Bleckmann voor zijn inkomende logistiek, fulfilment en distributie. Bleckmann wijdt 950 m² van haar distributiecentrum in Grobbendonk (België) en 800 m² in haar distributiecentrum in Magna Park (VK) aan de activiteiten van Represent.

Represent, in 2012 op de universiteit opgericht door twee broers George en Michael Heaton, verkoopt voornamelijk via e-commerce, tijdelijke evenementen en belangrijke retailpartners wereldwijd. Het merk uit Manchester is een wereldwijd begrip in het streetwear-marktsegment. Het is hip in de straten van Londen, Milaan en New York. Sterren als Dua Lipa, Khloé Kardashian, Justin Bieber en 2 Chainz dragen Represent.

Een uiterst betrouwbare en innovatieve e-fulfilment partner is essentieel voor het groeiende Britse streetwearmerk. Dit zochten en vonden ze in Bleckmann, de marktleider in fulfilmentdiensten voor mode- en lifestylemerken met een sterke positie op de Europese markt.

Een end-to-end oplossing

Bleckmann startte zijn activiteiten voor Represent in januari 2022. Het bedient het merk volledig vanuit twee fulfilmentcentra: Grobbendonk (België), waar 950 m² van het distributiecentrum wordt gereserveerd, en Magna Park (VK), waar 800 m² wordt gebruikt. Bleckmann kan deze ruimtes en activiteiten flexibel uitbreiden om toekomstige groei maximaal te ondersteunen.

Het jonge, creatieve merk kan rekenen op aanzienlijk kortere doorlooptijden vanaf het begin van de samenwerking. Hun klanten kunnen later online bestellen en toch eerder geleverd krijgen op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk. Andere diensten van Bleckmann zijn het aannemen, de inspectie en opslag van alle inkomende goederen, douaneadministratie, retouren van bestelde goederen, en meer. Bleckmann biedt een echte end-to-end oplossing om de ambitieuze groei van het merk Represent te ondersteunen.

Belangrijkste partnerschap voor groeiend modemerk

Represent spreekt van haar meest betekenisvolle partnerschap voor nu en voor de toekomst.

James Gullick, General Manager van Represent: "We zijn verheugd dat we deze deal rond hebben en geloven dat we aan het begin staan van een sterk en belangrijk partnerschap. Het begrip en de medewerking voor de plotse veranderingen in het plan waren een grote opluchting, wat boekdelen spreekt over het Bleckmann-team. Ik dank hen voor hun steun. Hun hulp was altijd eersteklas. Het was echt een genoegen om met Bleckmann te werken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken terwijl we verder groeien de komende jaren."

Robert Kiewik, Director Sales bij Bleckmann Fashion & Lifestyle Logistics: "Ik kondig met groot genoegen onze samenwerking met Represent aan. Het Represent-team is samengesteld uit echte ondernemers. Onze gesprekken die hebben geleid tot ons partnerschap in zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk zijn in elke fase van het proces zeer aangenaam verlopen. Dit is een geweldig merk dat wereldwijd aan populariteit wint. We zijn dan ook verheugd dat we hun wereldwijde strategie kunnen ondersteunen. "