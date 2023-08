Social media uitdagingen voor fashion retailers: communicatiestrateeg Katrien Meermans

Social media zijn een toegankelijke manier voor fashion retailers om potentiële klanten te bereiken. Maar die laagdrempeligheid zorgt voor veel concurrentie. Bovendien moet je constant bijblijven met trends en algoritmes.Volgens een onderzoek van Harris Poll voor Sprout Social vindt zelfs minder dan de helft van de bedrijven social media “zeer effectief” om hun business te doen groeien.

FashionUnited sprak met Katrien Meermans, communicatiestrateeg en founder van PR- en communicatiebureau Stille Bliksem. Sinds 2016 adviseren zij merken en multibrandstores in social media strategie en leren zij hun social media zelf in handen te nemen. Katrien lijst voor ons de drie grootste social media uitdagingen op voor fashion retailers en reikt oplossingen aan die echt werken.

“Social media kunnen zeer effectief zijn voor fashion retailers, maar om er een succes van te maken moet je vandaag een grotere inspanning leveren. Puur de aangeleverde beelden van jouw merken delen is niet meer voldoende,” vertelt ze. “Wij zeggen altijd: think before you move. Zo voorkom je dat je verdrinkt in de social media poel én boek je betere resultaten.”

Uitdaging 1: tijd investeren in social media (te midden van vele andere taken)

Toen winkels tijdens de coronapandemie verplicht moesten sluiten, werd het belang van een sterke social media aanwezigheid voor velen pas echt duidelijk. Katrien: “Wanneer jouw volgers en (potentiële) klanten zich verbonden voelen met jou, zullen ze sneller geneigd zijn om bij jou te shoppen, en niet bij een andere (online) retailer.”

Het feit dat sociale media cruciaal zijn, is niet verdwenen met de coronamaatregelen. Integendeel: het digitale is sindsdien in een stroomversnelling gegaan en net zo belangrijk geworden als de offline beleving van een winkel. “Fashion retailers werken echter vaak alleen of met een heel klein team en in de fysieke winkel is er al genoeg te doen,” zegt Katrien. “Om tussen alle to do’s door ook nog eens video’s te maken, posts te schrijven en berichtjes via Instagram te beantwoorden? Daar staan ze meestal niet om te springen.”

Dat beaamt ook Ruth De Caesstecker van kindermodewinkel The Milky Way in Brugge. “Het is gewoon heel overweldigend, als zelfstandige moderetailer heb je al zoveel om handen,” vertelt zij. “Ik ben veel met social media bezig en ben me bewust van het effect ervan. Als ik stories en foto’s post van de kinderen in onze winkel die outfits passen, zorgt dat echt voor een boost. Maar ik geef ook toe dat het vaak het laatste is waar je aan denkt op drukke dagen. Dan belandt het onvermijdelijk op het einde van je to-do list.”

Katrien Meermans licht toe dat social media zeker een tijdsinvestering vragen die niet onderschat mag worden. “Maar een duidelijke strategie maakt dit haalbaar. Eens onze klanten een sterk plan hebben, beginnen ze social media zelfs leuk te vinden. Het creëert houvast en een gestructureerde workflow, waardoor je bovendien je kostbare tijd optimaal benut.”

Uitdaging 2: een publiek vinden en activeren

Het is voor veel ondernemers een herkenbare situatie: je wil groeien op social media, maar de volgers blijven achter. Of je hebt wel een groot aantal volgers, maar dit vertaalt zich niet in jouw aantal klanten of webshopbezoekers. Hoe vind je het juiste publiek en activeer je deze mensen?

“Enerzijds is het belangrijk om vast te houden aan duidelijke waarden, een herkenbare tone of voice (of hoe je klinkt als merk) en een aantrekkelijke visuele stijl,” zegt Katrien. “Anderzijds zijn er meer technische hacks om rekening mee te houden. Denk aan het algoritme, hashtags, keywords, trending audio …” Hoewel dit complex lijkt, hoef je er volgens Katrien geen academische studie van te maken. “Door andere profielen te volgen pik je al heel wat op. Ook zijn er accounts zoals die van Later die op een luchtige en toegankelijke manier posten over trends. Social media hebben veel geheimen, maar eens je ze ontrafeld hebt, opent er een wereld aan mogelijkheden.”

Ook interactie en community building zijn belangrijk. Katrien: “Net zoals bij je vriendengroep in het echte leven, moet je je relatie met je volgers onderhouden. Je kan niet van iemand verwachten dat ze bij jou shoppen én al je posts liken, als jij daar niets voor terug geeft. Daarom is die persoonlijke band heel waardevol. Zo zorg je ervoor dat je volgers geëngageerd blijven én dat ze allereerst aan jou denken als ze naar iets op zoek zijn. Jij koopt toch ook sneller je brood bij de bakker met wie je een klik hebt, dan bij iemand die je eigenlijk niet kent?”

Uitdaging 3: je onderscheiden in een zee van content

Net zo uitdagend als gevonden worden op social media, is de vraag hoe je origineel blijft. Welke content maak je om je volgers te blijven entertainen? Wat willen mensen zien? Hoe onderscheid je je in een overvloed aan Facebook posts, Instagram Reels, TikToks en Stories?

Katrien: “Het grootste ‘probleem’ is dat de verwachtingen van bedrijven vaak niet gelijk lopen met wat mensen op social media willen zien. Veel modemerken en retailers denken dat er uit elke post return on investment moet komen. Dat je door een mooie foto te delen van een bepaald kledingstuk, meteen een boost merkt in de verkopen ervan. Ze zien het als een vorm van reclame, net zoals je banners en posters maakt.”

Maar dat is niet altijd waar mensen naar op zoek zijn. “Consumenten willen geen advertenties zien op social media. Ze willen eerst en vooral betrokken zijn bij dingen die ze leuk vinden: familie, vrienden, hobby’s … In tweede instantie zoeken ze naar informatie, zoals tips en tutorials. En ten slotte: inspiratie. Je mag niet vergeten dat mensen graag gewoon naar mooie dingen kijken.”

De sleutel naar succes is volgens Katrien om je social media als fashion retailer authentiek en persoonlijk te houden. “Je wil dat je volgers je zien als een goede vriend(in) bij wie ze inspiratie vinden en te rade gaan voor advies,” vertelt ze. “Als die basis goed zit, zullen ze veel sneller spotten wat een leuke collectie je hebt en bij jou komen shoppen.”

Saskia Vanderhaeghe van Au Bon Marché volgde om die reden de opleiding “Aan de slag met foto en video op social media” bij Stille Bliksem. Ze leerde hoe ze zichzelf in the picture kan zetten om de band met haar klanten te versterken. “Klanten hebben een foto of video sneller gezien als ik er met mijn gezicht op sta. Ze vragen dan naar dat kleedje dat ik aan had in die ene post, of die leuke handtas. Er kruipt werk in, maar het loont wel. Bij Stille Bliksem heb ik geleerd hoe ik mijzelf kan filmen als er geen collega’s zijn om me te helpen. En hoe ik die video’s vlot kan bewerken op mijn telefoon. Het geeft onze winkel een gezicht, ook voor mensen die er niet fysiek geraken.”

