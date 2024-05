Sportieve excellentie: het succesverhaal van Asics oprichter Kihachiro Onitsuka

De geschiedenis van Asics begint met één man: Kihachiro Onitsuka. Als oprichter van het wereldberoemde sportschoenen- en kledingmerk Asics, dat in 1949 in Japan werd opgericht, belichaamt Onitsuka de essentie van innovatie en vastberadenheid. Onitsuka's opmerkelijke geschiedenis is een bron van inspiratie voor de hele mode-industrie.

De visie van een sportpionier

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog keerde Kihachiro Onitsuka terug naar zijn geboorteplaats Kōbe. Geïnspireerd door het Latijnse gezegde "Anima Sana In Corpore Sano" ("Een gezonde ziel in een gezond lichaam"), dat een vriend hem tijdens de oorlog voorhield, vond Onitsuka zijn levensmissie in het bevorderen van de gezondheid van jonge mensen door middel van sport.

Onitsuka begon zijn carrière als schoenmaker die basketbalschoenen maakte. Ondanks zijn onervarenheid liet hij zich niet ontmoedigen. Hij observeerde zorgvuldig de behoeften van sporters en ontwikkelde schoenen die hun prestaties verbeterden. Zijn eerste baanbrekende innovatie was een basketbalschoen met een zuignapzool, geïnspireerd op de tentakels van een octopus. De zolen verbeterden de tractie aanzienlijk en hielpen het basketbalteam dat zijn schoenen droeg het kampioenschap te winnen. Dit was het begin van Onitsuka's reputatie als innovatieve schoenenfabrikant.

Credits: Asics

Doorzettingsvermogen in tijden van tegenspoed

Maar de weg was niet zonder obstakels. Onitsuka kreeg twee keer tuberculose, waardoor hij gedwongen werd zijn werk voort te zetten vanuit een klein kantoor en vaak vanaf zijn ziekbed. Ondanks deze tegenslagen hield hij vast aan zijn missie en bleef hij innoveren. Hij ontwikkelde marathonschoenen die blaren verminderden en atleten hielpen hun prestaties te maximaliseren. Zijn niet aflatende vastberadenheid en streven naar perfectie hielpen Asics aan wereldwijde erkenning.

In de decennia die volgden, bleef Asics uitbreiden en introduceerde talloze baanbrekende ontwerpen en technologieën. Van de beroemde "Mexico 66"-schoenen, die populair werden gemaakt door de Amerikaanse vechtsporter Bruce Lee, tot geavanceerde marathon- en hardloopschoenen, Asics is nieuwe normen blijven stellen in de sportkledingindustrie.

Leiderschap en filosofie

Onitsuka's leiderschapsstijl werd gekenmerkt door eerlijkheid, toewijding en een sterke ethische basis. Hij geloofde er heilig in dat je alleen gelukkig kunt zijn als je anderen gelukkig maakt. Deze filosofie vormde de bedrijfscultuur van Asics en leidde tot een werkomgeving gebaseerd op samenwerking en voortdurende verbetering. Hij leerde zijn werknemers ook de "Vijf Regels van Sportiviteit", die waarden als eerlijkheid, doorzettingsvermogen en teamgeest benadrukken.

Asics-winkel in New York. Credits: Asics

Werkcultuur en werving bij Asics

Asics legt veel nadruk op de ontwikkeling van zijn werknemers en bevordert een cultuur van groei en innovatie. Nieuwe werknemers worden ondersteund via uitgebreide trainingsprogramma's die erop gericht zijn hun volledige potentieel te realiseren. Het bedrijf geeft de voorkeur aan interne promoties en moedigt werknemers aan om te rouleren tussen verschillende afdelingen om zo een brede en gevarieerde ervaring op te doen. Deze dynamische werkomgeving, gecombineerd met een sterke focus op samenwerking en voortdurende verbetering, maakt Asics een aantrekkelijke werkgever voor getalenteerde professionals wereldwijd. Kandidaten die op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en hun grenzen voortdurend willen verleggen, vinden bij Asics een inspirerende en stimulerende carrièreomgeving.

De erfenis leeft voort

Kihachiro Onitsuka overleed in 2007, maar zijn nalatenschap leeft voort in Asics. Het merk blijft trouw aan zijn oprichtingsfilosofie en blijft gezondheid en welzijn promoten door middel van sport. Onitsuka's visie en onvermoeibare inspanningen hebben van Asics een wereldmerk gemaakt dat niet alleen bekendstaat om zijn innovatieve producten, maar ook om zijn ethische waarden en toewijding aan een gezonde levensstijl. Kihachiro Onitsuka's nalatenschap leeft voort in Asics, een bedrijf dat zijn waarden van gezondheid, innovatie en doorzettingsvermogen in elk aspect van zijn bedrijfsvoering belichaamt.