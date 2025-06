STICHD Impact Report 2024 benadrukt duurzame vooruitgang en samenwerking met leveranciers

STICHD heeft zijn Impact Report 2024 gepubliceerd, het vierde jaarlijkse duurzaamheidsverslag van het bedrijf. Het rapport belicht de vooruitgang op het gebied van milieu-initiatieven, maatschappelijk verantwoord ondernemen en governance-praktijken. Het weerspiegelt de vooruitstrevende, datagestuurde aanpak van STICHD.

Belangrijkste duurzaamheidsresultaten van 2024:

Materialen: 78% procent van de productmaterialen is afkomstig van geprefereerde bronnen (gerecyclede, biologische of andere gecertificeerde vezels).

Emissiereducties: De totale uitstoot van broeikasgassen is met 17% gedaald sinds 2021.

Hernieuwbare energie: 10)% van de elektriciteit voor alle kantoren, magazijnen en winkels van STICHD is nu afkomstig van hernieuwbare bronnen (bereikt in samenwerking met moederbedrijf PUMA Group).

Het bedrijf heeft de samenwerking met leveranciers verdiept om verbeteringen op milieu- en sociaal gebied te stimuleren. Partners die investeren in energie-efficiëntie en schone technologie worden gewaardeerd. Deze verbeterde samenwerking met leveranciers wordt ondersteund door gezamenlijke doelstellingen voor hernieuwbare energie voor de komende jaren. STICHD heeft in 2024 zelfs een speciale leveranciersbijeenkomst georganiseerd om deze nieuwe klimaatdoelstellingen te communiceren en een gezamenlijke betrokkenheid te bevorderen.

Credits: STICHD

Het nieuwe Welzijnsmodel

Naast de milieuprestaties belicht het Impact Report ook mensgerichte prestaties. In 2024 hebben STICHD-medewerkers 2.048 uur aan professionele training en 1.726 uur aan deelname aan gemeenschapsprojecten geregistreerd. Het bedrijf introduceerde ook een nieuw Welzijnsmodel en programma's ter ondersteuning van de gezondheid en de balans tussen werk en privéleven van medewerkers. Deze initiatieven onderstrepen de betrokkenheid van STICHD bij zijn mensen en gemeenschappen. Duurzaamheid en welzijn worden in elk aspect van de bedrijfsvoering geïntegreerd.

Credits: STICHD

2024 was ook een jaar van bedrijfsgroei voor STICHD. Het bedrijf lanceerde de Levi's® Global Collection en werkte samen met Formule 1® als trackside retail operator. Dit toont aan dat commercieel succes hand in hand kan gaan met duurzame praktijken. STICHD wil voortbouwen op deze mijlpalen. Het bedrijf laat zich leiden door zijn "Own it. Always." mantra en wil verdere vooruitgang boeken door middel van transparantie, innovatie en samenwerking.

Alle informatie in dit persbericht is afkomstig uit het STICHD Impact Report 2024.

Het Impact Report kan worden gedownload van de STICHD-website > Duurzaamheid.

