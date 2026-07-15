Stichd stapt in Oost-Europa over naar direct-to-retailmodel en opent kantoor in Warschau

Het Nederlandse modebedrijf Stichd, onderdeel van de PUMA Group, heeft Michal Siwik aangesteld als nieuwe regionaal hoofd sales voor Oost-Europa. De benoeming valt samen met de overstap van het bedrijf naar een direct-to-retailmodel in de regio en de opening van een nieuw regionaal hoofdkantoor in Warschau.

Stichd, dat licenties voert voor merken als Puma, Levi's, Calvin Klein en Tommy Hilfiger, opereerde in Oost-Europa tot nu toe via distributeurs en agenten. Daarmee was de regio de laatste waar het bedrijf nog niet rechtstreeks actief was. Volgens het bedrijf vormt de overstap het sluitstuk van de Europese transformatie naar een directe go-to-marketaanpak, die in andere Europese markten al is doorgevoerd.

Credits: Stichd

"De omvang van de markt, de volwassenheid van onze retailpartnerships en het groeiende belang van categorie-expertise maken dit het juiste moment om de volgende stap te zetten", zegt directeur sales partners Olivera Djurkic-Barendrecht. Volgens haar heeft het directe model elders in Europa al laten zien dat het de positie van Stichd als strategische partner voor retailers versterkt en de samenwerking tussen merken en categorieën vergemakkelijkt.

Olivera Djurkic-Barendrecht. Credits: Stichd

Voor het nieuwe regionale hoofdkantoor koos Stichd voor Warschau. Polen is de grootste markt van de regio en biedt volgens het bedrijf op de lange termijn groeipotentieel, terwijl meerdere strategische retailpartners er al een sterke aanwezigheid hebben. Djurkic-Barendrecht noemt Warschau daarnaast een moderne, internationale zaken- en retailstad met toegang tot talent en expertise.

Met de directe aansturing van de markt wil Stichd sneller kunnen inspelen op kansen en de samenwerking met zowel traditionele retailers als pure players verstevigen. Het bedrijf verwacht dat dit de operatie vereenvoudigt en de producten breder beschikbaar maakt voor consumenten in de regio. De nieuwe opzet brengt bovendien de merken Puma, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger en Head, en de categorieën legwear, bodywear en swimwear, onder één gezamenlijke go-to-marketaanpak samen.

Credits: Stichd

Siwik gaat de nieuwe salesorganisatie in Warschau leiden. Djurkic-Barendrecht zegt dat hij commerciële expertise combineert met ervaring in het opbouwen van teams en partnerschappen in een dynamische omgeving met meerdere markten. Ze noemt zijn pragmatische, resultaatgerichte en samenwerkingsgerichte aanpak een goede weerspiegeling van de cultuur van Stichd.

Siwik zelf zegt vooral te kijken naar de kans om iets nieuws op te bouwen in een regio die hij divers en snelgroeiend noemt. "Ik kijk ernaar uit om sterke klantrelaties te ontwikkelen, een goed presterend team op te bouwen en de direct-to-retailstrategie van Stichd in de regio te helpen versnellen", aldus Siwik. Voor de eerste zes tot twaalf maanden noemt hij het opbouwen van een sterk team en een goede werkwijze als prioriteit, naast het opbouwen van vertrouwen bij klanten en het opzetten van een schaalbare commerciële basis.

Michal Siwik. Credits: Stichd