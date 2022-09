Wie vindt het nu niet leuk om de juiste aanbiedingen en voordelen te krijgen? Vooral in deze tijd wil je niet te veel betalen. Maar wat zijn nou die interessante aanbiedingen voor mij? OK verzamelt en bundelt de meest interessante aanbiedingen en biedt deze persoonlijk aan in de OK-app. Aangezien niet alle Nederlanders de OK-app gebruiken, gaan we deze voordelen nu ook samen met PostNL aanbieden. Via de PostNL platformen brengen we de aanbiedingen en voordelen bij de juiste consumenten, gericht en persoonlijk. Dan hoef je als consument écht nooit meer voordeel mis te lopen.

De strategische samenwerking tussen OK en PostNL biedt de mogelijkheid om relevante shopping services gericht aan meer dan 6 miljoen Nederlanders aan te bieden. Met als doel winkelend Nederland zo goed mogelijk toegang te geven tot relevante en persoonlijke aanbiedingen en voordelen.

Kansen voor retailers en merken

De samenwerking tussen OK en PostNL biedt retailers en merken een nieuw en aanvullend kanaal om de consument te bereiken. Door de combinatie van de shopping content en services van OK met de data en het bereik van PostNL, worden er voor retailers en merken relevante momenten gecreëerd om de juiste boodschap bij de gewenste doelgroep onder de aandacht brengen.

Over OK

OK helpt consumenten voor, tijdens en na het winkelen door verschillende shopping services te bundelen. Gebruikers van de OK-app kunnen klanten- en cadeaukaarten opslaan, door reclamefolders bladeren, aanbiedingen bekijken, nieuwsbrieven van favoriete winkels lezen en hebben toegang tot kortingscodes van verschillende webwinkels. Op basis van profiel en locatie, selecteert en presenteert OK de juiste shopping content en services. Middels haar platform biedt OK deze shopping services ook aan via platformen van derden. Samen met haar aandeelhouders zoals Talpa en nu ook met PostNL, bouwt OK aan het Nederlandse shopping platform.