Stretch Yourself #2: Denim van de toekomst, ontworpen door Gen Z

Diversiteit in Denim

De nieuwste denim design exploratie door de House of Denim Foundation x Jean School-studenten, in samenwerking met The LYCRA Company en 7 van de meest vooruitstrevende denim weverijen ter wereld.

Vorig jaar, terwijl we nog midden in de pandemie zaten, hebben we ons eerste project gedaan met The Lycra Company en 7 van de meest vooruitstrevende denim weverijen. Het resultaat was overweldigend.

Dit jaar wilden we nog wat verder gaan: waarom zouden we de Jean School-student niet vragen om een ​​volledige outfit te creëren? En daarnaast hebben we talenten binnen het House of Denim Talent Incubator Program uitgedaagd om samen een ontwerp te maken waarin alle stoffen van de deelnemende weverijen zijn verwerkt. Stretch Yourself deel 2 was geboren.

Toen gebeurde de ramp in Turkije, die de deelnemende denim weverijen zwaar trof. We dachten dat we het hele project moesten annuleren. We zijn zo onder de indruk van de veerkracht en bereidheid van de Turkse partners die toch een manier hebben gevonden om mee te werken.

Dit is het echte leven “Stretch Yourself."

Als mede-oprichter van Jean School, de eerste en enige school voor denim ter wereld, en het Incubator Talent Program, werkte House of Denim dit jaar samen met 24 talenten, 7 van de meest vooruitstrevende fabrieken ter wereld en The LYCRA Company . De nieuwste innovatieve en duurzame stretch denim stoffen van nu waren het medium.

Beeld: Mika Jansen

Stretch Yourself #2

Het resultaat: Een perspectief op de toekomst van stretch denim met een veel meer gender fluïde en multifunctionele wereld, dit is Diversiteit in Denim.

Expositie

Een tentoonstelling met de titel "Stretch Yourself #2" met 16 ontwerpen zal worden gelanceerd op de denimbeurs Kingpins, in Amsterdam, op 12-13 april en op Denim Days Festival op 14-15 april in Denim City in de Hallen van Amsterdam. De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Hans Boodt Mannequins, ROCvAmsterdam & Amsterdam Convention Bureau.

De meest innovatieve en duurzame denimweverijen ter wereld

Deelnemende weverijen in "Stretch Yourself #2" zijn Bossa Denim, Calik Denim, Orta, Maritas Denim uit Turkije, Naveena Denim Mills en Soorty Enterprises uit Pakistan en Advance Denim, China.

Mariette Hoitink, mede-oprichter van het House of Denim en het Talent Incubator Programma; “Dit project is uniek in die zin dat het zowel Jean School-studenten als talenten in ons Incubator- programma de vrijheid geeft om te werken aan een complete outfit met de grootste innovaties, waaronder Lycra, van de meest duurzame weverijen ter wereld. Het weerspiegelt diversiteit en inclusie en ondersteunt creativiteit. Het eindresultaat varieert van een nieuwe kijk op een denim sweater, een jas voor een hond tot genderfluid jurken. De titel van de tentoonstelling, "Stretch Yourself #2", was weer van toepassing; de studenten werkten dag en nacht om tot het eindresultaat te komen en gaven een onverwachte visie op stretch denim.”

Beeld: Mika Jansen

Masterclasses door denimbedrijven en onbeperkte creativiteit

De studenten kregen een live lezing van Helen Latham van The LYCRA Company en online presentaties van de deelnemende denim weverijen. De weverijen stuurden hun meest hoogwaardige stoffen naar het House of Denim en studenten waren vrij om te kiezen met welke stoffen ze wilden werken.

Mira Copini, hoofd Jean School & Fashion ROCvAmsterdam zegt; "Het is essentieel voor onze studenten om samen te werken met de denim industrie en op deze manier technische, duurzame, commerciële en tegelijkertijd creatieve kennis op te doen."

Innovatieve technologieën door The LYCRA Company

De nieuwe generatie innovatief, premium stretch denim herdefinieert comfort en kwaliteit en duurzaamheid. Het past ook bij een wijder, losser silhouet.

De geleverde stoffen bevatten drie innovatieve technologieën van The LYCRA Company: LYCRA® ADAPTIV, LYCRA® DUAL COMFORT, LYCRA® dualFX®

Beeld: Mika Jansen

Helen Latham, Sr. Strategic Accounts Manager van The LYCRA Company zegt; “We waren vorig jaar zo onder de indruk van het werk van de studenten van Jean School dat we de ervaring echt wilden herhalen. Met behulp van denim stoffen die onze innovatieve technologieën bevatten, geproduceerd door enkele van de beste weverijen ter wereld, verleggen de studenten de grenzen van denim design naar de toekomst, hun toekomst."

Alle stoffen die in het Stretch Yourself-project worden gebruikt, zijn verkrijgbaar bij Denim City in de Hallen voor ontwerpdoeleinden.

Beeld: Mika Jansen

Na Kingpinsshow vindt Stretch Yourself #2 een thuis in Denim City, Amsterdam Concept & Realisatie: Mariette Hoitink & Jos van den Hoogen Tentoonstelling: Mika Jansen & James Bergwijn Foto credits: Mika Jansen & Coen Olde Olthof.