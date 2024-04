TICA kondigt uitbreiding aan met nieuwe vestiging in Ede

TICA, de B2B inkooppartner voor lifestyle professionals, opent deze zomer een nieuwe vestiging in Ede. Deze uitbreiding is een cruciale stap in TICA's ambitieuze groeistrategie en dient als pilot voor internationale expansie en het centraal zetten van de doelgroep bloemisten en groenprofessionals.

TICA Ede

De nieuwe vestiging bevindt zich in het Groothandelscentrum Plantion in Ede en heeft een oppervlakte van 2.500m². GHC Plantion staat bekend als de laatste veiling in Nederland met een klok waar kwekers, bloemisten en sierteeltdetaillisten dagelijks verse bloemen inkopen. Met de lancering van TICA in Ede wordt de focus dan ook vooral gelegd op de behoeften van deze groenprofessionals, met als doel de inkoopervaring van deze specifieke doelgroep verder te optimaliseren. Met de nieuwe vestiging in Ede blijft TICA haar positie als marktleider in de B2B inkoopsector versterken, terwijl het haar aanbod uitbreidt en nieuwe markten verkent.

Internationale groeiambities

De opening van TICA in Ede is enerzijds bedoeld om de haalbaarheid van expansie buiten Nederland te toetsen en anderzijds om nog beter in te spelen op de behoeften van zowel bestaande als potentiële TICA-members. "Door middel van voldoende markt- en doelgroeponderzoek weten we hoe we onze dienstverlening, service en productaanbod optimaal kunnen afstemmen op de klantbehoeften in Ede”, zegt Rogier Uivel (Directeur TICA). Daarnaast is deze vestiging in Ede een strategische keuze vanwege de ligging, die zowel nationale als internationale inkopers aantrekt. Uivel: “We willen de behoeften en voorkeuren van deze specifieke doelgroep nog beter begrijpen, zodat we het TICA-concept gemakkelijk kunnen door vertalen naar bijvoorbeeld de Duitse of een andere internationale markt.”

Credits: TICA

Assortiment & merken

Door de vestiging in Ede streeft TICA naar een nauwere verbinding met de bloemistensector. Het merk- en productaanbod is gericht op meer dan alleen de behoeften van de groene wederverkoper; met een verrassend en onderscheidend aanbod streeft TICA ernaar om nieuwe mogelijkheden te onthullen en de groei van ondernemers te bevorderen. Uivel: “Met meer dan 60 verschillende merken kunnen huidige klanten van het GHC Plantion bij TICA profiteren van een nog uitgebreider assortiment. Dit maakt het voor hen mogelijk om hun winkel met onderscheidend aanbod in te vullen en iedere week hun klanten te verrassen.” Door de hoge bezoekfrequentie van het GHC Plantion zal het assortiment van TICA in Ede continu wisselen om TICA-members te kunnen blijven verrassen.

Opening 2024

De planning voor deze vestiging omvat een verbouwings- en inrichtingsfase, gevolgd door een 'soft' opening in augustus 2024 en een officiële opening op een later moment.

Over TICA

TICA is dé B2B inkooppartner voor wedeverkopers en professionele eindgebruikers in de home-, gift-, garden-, fashion en lifestylebranche. Met meer dan 800.000 artikelen van ruim 300 toonaangevende merken, biedt TICA een unieke winkelervaring voor zakelijke inkopers. In de vestigingen van Aalsmeer, Venlo en de Concept Store in Venlo kunnen alle producten per stuk worden ingekocht, waardoor TICA-members hun voorraad flexibel en op maat kunnen beheren.