TMO-studenten winnen INretail Entrepreneur Award met “Dutch Scentsations

Alyssa van Rijn en Melissa Twisk, studenten aan TMO Fashion Business School, hebben op 8 juli de prestigieuze INretail Entrepreneur Award 2025 in de wacht gesleept. Hun businessconcept Dutch Scentsations werd bekroond met de hoofdprijs, waaraan een prijs met een waarde van €10.000 is verbonden, wanneer de studenten hun onderneming daadwerkelijk starten. Brancheorganisatie INretail stelt hiermee onder andere hun kennis en expertise ter beschikking. De prijs werd uitgereikt door Julian Aarts van INretail.

De jury bestaande uit voornamelijk ondernemers – en vanzelfsprekend INretail - liet weten “blown away” te zijn door de presentatie van de twee jonge student-ondernemers en prees de manier waarop zij hun concept tot in detail hebben uitgewerkt, zowel visueel, product-technisch, financieel als bedrijfsmatig.

Dutch Scentsations is een unieke geurlijn die nog niet eerder is vertoond. “Een geurige reis door Nederland”, aldus de winnaressen. Het idee en de eerste contouren van het concept zijn ontstaan binnen de Ondernemerschapsleerlijn van TMO, waar studenten de kans krijgen innovatieve businessideeën te ontwikkelen en daadwerkelijk op de markt te brengen.

Hoewel de precieze details van Dutch Scentsations voorlopig nog onder de pet blijven — de studenten zijn namelijk van plan hun productlijn daadwerkelijk op de markt te brengen — staat één ding vast: Van Rijn en Twisk hebben met hun originele en onderscheidende idee een ijzersterke indruk gemaakt.

“Het is geweldig om deze erkenning te krijgen,” zeggen Alyssa en Melissa. “Deze prijs geeft ons niet alleen financiële steun, maar ook het vertrouwen om onze plannen verder te realiseren.”

De INretail Award

In het onderwijsprogramma van TMO wordt veel aandacht besteed aan ondernemerschap. De hogere semesters van TMO worden ook wel de ‘ondernemerschapssemesters’ genoemd. Dat begint bij een businessplan project waarbinnen studenten de opdracht krijgen om een innovatief fashion businessconcept te bedenken. Aan het einde van dit project presenteren de studenten hun innovatie aan een vakjury bestaande uit prominenten uit de modebranche, business angels, coaches en adviseurs. De bedenkers van de meest kansrijke concepten krijgen de mogelijkheid om hun idee door te ontwikkelen in de Ondernemerschapsleerlijn van TMO. In plaats van scriptieonderzoek voor een externe opdrachtgever, doen deze studenten onderzoek voor hun eigen business. Het beste idee maakt kans op de INretail Award waaraan een financiële start-up prijs is verbonden. De winnende studenten krijgen de mogelijkheid om in het laatste semester een afstudeerstage binnen hun eigen bedrijf te doen.