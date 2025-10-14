Trademart legt het ontstaan van trends bloot met nieuw trendrapport: Van Forecast tot For You Page

Gisteren werd bij Trademart al druk gediscussieerd over de toekomst van trends tijdens een levendig panelgesprek; vandaag volgt de officiële lancering van Europa’s grootste B2B-inkoopcentrum zijn eerste trendrapport: “Van Forecast tot For You Page.” Het rapport onderzoekt hoe maatschappelijke verschuivingen, consumentengedrag en creatieve impulsen samen trends doen ontstaan en hoe die uiteindelijk landen bij de Belgische consument.

Het rapport werd samengesteld met drie toonaangevende stemmen uit het veld: Dominique Nzeyimana (Style & Culture Editor bij ELLE België), Jordy Arthur Vaesen (designer en digital creative) en Dimitri Valckaert (CEO van Twins Distribution). Hun inzichten tonen een mode- en retailwereld in volle transitie, gedreven door snelheid, beleving en betekenis. Het panelgesprek dat gisteren plaatsvond, werd gemodereerd door gerenommeerde modejournaliste Veerle Windels, die net terug was van Paris Fashion Week en haar frisse inzichten meenam naar het gesprek.

v.l.n.r: Jordy Arthur Vaesen, Dominique Nzeyimana, Veerle Windels, Dimitri Valckaert Credits: Trademart

Hoe trends zich vormen

Trends ontstaan niet in een vacuüm. Ze groeien uit het straatbeeld, cultuur en maatschappelijke verandering, maar evenzeer uit sociale media. België telt in 2025 bijna 9 miljoen socialemediagebruikers. 63% van de jongeren ontdekt merken via Instagram, 43% via TikTok, en 29% van de Belgen koopt op aanbeveling van een influencer (SMI Barometer 2025). Toch is een virale klik niet voldoende: pas wanneer consumenten iets zelf ervaren én hun community het waardevol vindt, krijgt een trend blijvende kracht.

Volgens Nzeyimana hebben content creators en sociale media de snelheid van het trendlandschap volledig hertekend. “Ze hebben een deel van de rol van klassieke media overgenomen, omdat ze dichter bij hun publiek staan,” zegt ze. Maar wie enkel jaagt op hype, verliest authenticiteit. Designer Jordy Vaesen benadrukt tijdens het panel dat hij nooit creëert “omdat iets hip is, maar omdat het juist voelt.” Trends mogen richting geven, zegt hij, maar nooit de kern van een merk bepalen.

Credits: Trademart

Van funfactor tot fundament

Het rapport en het panelgesprek tonen hoe consumenten vandaag balanceren tussen plezier en bewustzijn. Mode mag opnieuw luchtig en speels zijn; “het leven is al intens genoeg,” aldus Vaesen, maar tegelijk blijft het een spiegel van identiteit en hoop. Nzeyimana gaf aan hoe mode voor haar persoonlijk deuren opende, zelfs binnen het kleine België. “Het bewijst hoe creativiteit mensen kan bevrijden,” zegt ze. “Mode kan, op haar eigen manier, de wereld veranderen.”

Offline blijft onvervangbaar

Ondanks de groei van e-commerce capteren Belgische fysieke winkels zo'n 97% van de totale consumentenuitgaven, waardoor offline relevant blijft. Tegelijk blijft het online landschap uitdagend: slechts 44% van de e-commerce-uitgaven gaat naar Belgische webshops (FOD economie).

Vaesen kiest er zelf bewust voor om soms niet online te kopen. “Ik rij liever naar een fysieke winkel om de vibe te voelen en er een dagje van te maken. Dat maakt winkelen weer bijzonder.” Nzeyimana voegde daaraan toe dat een winkelbezoek "een beetje moet zijn zoals bij de kapper," verwijzend naar het sociale en persoonlijke aspect dat online shoppen niet kan vervangen, en benadrukte dat het sociale verhaal ook praktisch wordt: "Ook de postbode komt niet meer persoonlijk langs en aan de kassa moet het ook sneller gaan."

Lokaal is het nieuwe luxe

Ook het Belgische verhaal loopt als een rode draad door het rapport én door het panelgesprek. Nzeyimana benadrukt dat de kracht van onze creatieve sector vaak onderschat wordt. “Het feit dat we niet afhankelijk zijn van Parijs of Londen, maar lokaal talent hier kansen geven, maakt ons uniek.” Voor Valckaert blijft Belgisch synoniem met kwaliteit: “Klanten voelen dat meteen. Het eerste wat ze doen is het product aanraken, en als het goed zit, kopen ze het.”

Over Trademart

Met meer dan 1.500 merken in fashion, home & living en baby & kids is Trademart het grootste B2B-inkoopcentrum van Europa. Sinds de oprichting in 1975 groeide het Brusselse complex van zes verdiepingen uit van een traditionele inkoopsite tot een hybride platform dat showrooms combineert met digitale tools en strategische samenwerkingen.

Retailers vinden er niet alleen collecties, maar ook kennis, inspiratie en connecties. Het samenspel van tastbare beleving en digitale efficiëntie tilt het aankoopproces naar een hoger niveau, en maakt van Trademart een bruisende hub waar de toekomst van de retail vorm krijgt.