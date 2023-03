Transparantieplatform tex.tracer haalt 1,5 miljoen euro aan kapitaal op om de groei te versnellen

tex.tracer kondigt vandaag een investering aan van 1,5 miljoen euro van ROM InWest, HearstLab, Joanna Invests en angel-investeerders.

Wat doet tex.tracer

Het SaaS-platform, in 2021 opgericht door Jolanda Kooi en Bart Westerman, stelt mode- en textielmerken en retailers in staat om te handelen op basis van feiten en te werken aan de klimaatneutrale doelstellingen van de EU voor 2050 door inzicht te geven in hun waardeketen. tex.tracer helpt bedrijven om te voldoen aan de komende regels en wetgevingen, zoals de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en het digitale productpaspoort, waardoor transparantie in de toeleveringsketen een must-have wordt voor elk bedrijf.

Het overwegend vrouwelijke team van tex.tracer heeft meer dan 40 jaar ervaring in de textielindustrie en heeft uit ervaring geleerd dat transparantie de basis is voor de noodzakelijke verandering in de industrie. “Het is onze missie om een ​​betere mode-industrie te creëren. tex.tracer ondersteunt bedrijven met geverifieerde gegevens, zodat ze met leveranciers kunnen samenwerken om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken,” zegt Jolanda Kooi, mede-oprichter en CEO van tex.tracer.

De behoefte aan geverifieerde data

Digitale oplossingen zijn een drijvende kracht achter een duurzamere economie, aangezien data en technologie de broodnodige transparantie in de mode-industrie kunnen vergroten. tex.tracer verzamelt geverifieerde gegevens door gebruik te maken van blockchaintechnologie in combinatie met tijd- en geolocatiestempels en peer-to-peer reviews om betrouwbare gegevens van primaire bronnen te verzamelen. Om het proces zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen ketenpartners de gebruiksvriendelijke webapp van tex.tracer gebruiken voor het uploaden van bedrijfs- en productgegevens. Ook consumenten kunnen via de QR-code op het product en de webshoplink weloverwogen beslissingen nemen, en zo de reis van het product volgen.

Op basis van de geanalyseerde gegevens, stelt tex.tracer merken en leveranciers in staat om de sociale normen van hun partners aan te scherpen, de productvoetafdruk te verkleinen en zo hun waardeketen te verbeteren op milieu- en sociaal vlak.

Partners

Hoofdinvesteerder ROM InWest sluit zich graag aan bij de missie van tex.tracer. Directeur Janet Nieboer: “De toekomst draait om geverifieerde data en dat is wat tex.tracer biedt. Het team van tex.tracer heeft de kennis en ervaring om een ​​belangrijke speler te zijn op het gebied van transparantie.”

Algemeen directeur Kenan Packman van HearstLab Europe is het daarmee eens: “Een technologiebedrijf in de mode-industrie onder leiding van een overwegend vrouwelijk team komt overeen met de visie van HearstLab. We vinden het geweldig dat tex.tracer consumenten in staat stelt weloverwogen beslissingen te nemen.” “De missie van het bedrijf om een ​​betere mode-industrie te creëren, is het in de praktijk brengen van de EU Green Deal en net zero-doelstelling voor 2050. Het bedrijf wordt ook geleid door een vrouwelijke oprichter en wij investeren dan ook graag in tex.tracer”, vult Claire Tange van Joanna Invests aan.

Met meer dan 50 merken – waaronder MUD Jeans, State of Art, Livera en Fabienne Chapot – en inzicht in nog veel meer leveranciers heeft het bedrijf een flink marktaandeel in Nederland verworven. De investering wordt gebruikt om het platform verder te ontwikkelen en te automatiseren en het bedrijf internationaal te laten groeien.

Over tex.tracer

tex.tracer biedt een SaaS transparantie oplossing die merken en retailers in staat stelt te voldoen aan toekomstige wet- en regelgeving, terwijl de werkdruk van compliance-teams wordt verminderd en de merkwaarde wordt versterkt. Dit zodat bedrijven de klimaatneutrale doelstellingen van de EU tegen 2050 kunnen bereiken.

Het platform verbindt merken met leveranciers en andere belanghebbenden. Van grondstof tot magazijn voeren leveranciers productgegevens rechtstreeks in het platform in. Met behulp van tijd- en geolocatiestempels, peer-to-peer reviews en blockchaintechnologie worden de gegevens op verschillende niveaus geverifieerd. Deze betrouwbare inzichten stelt de mode-industrie in staat om samen te werken en weloverwogen beslissingen te nemen, zodat people, planet en profit eerlijk kunnen worden verdeeld. Website: tex-tracer.com Perscontact: [email protected]

Beeld: tex.tracer

Over ROM InWest

ROM InWest zorgt voor verbinding in de regio. Het team van ROM InWest helpt vanuit gedrevenheid ondernemingen in Noord-Holland verder met investeringen, innovaties en doorontwikkeling. De energietransitie en overgang naar een circulaire economie zijn voor ROM InWest belangrijke thema’s. Oplossingsgericht met samenwerking, innovatie en duurzaamheid centraal. Het is wat ons jonge bedrijf nu al uniek maakt in de regio. Website: rominwest.nl

Over HearstLab

HeartLabs missie is om de kloof in risicokapitaalfinanciering voor vrouwen te dichten door oprichters te helpen bij het opzetten van gezonde, duurzame en schaalbare bedrijven. Het doet dit door een vroege investeerder te zijn in door vrouwen geleide ondernemingen en door contante investeringen en ondersteuning te bieden aan hun startups. HearstLab investeert uitsluitend in door vrouwen geleide en mede geleide bedrijven en biedt netwerken en middelen om de groei van hun bedrijven te versnellen. HearstLab is opgericht door Eve Burton, executive vice president van Hearst, en heeft sinds de oprichting in 2016 meer dan vijftig bedrijven gefinancierd. Website: hearstlabeurope.com

Over Joanna Invests

Joanna Invests gelooft dat investeren voor iedereen is. De oprichter van het bedrijf, Claire Tange, heeft veel ervaring opgedaan als CFO bij startups (o.a. bij Fastned en Dott), is zelf een actieve investeerder en wil een meer gelijke en inclusieve investeringswereld creëren. Om dat te bereiken is laagdrempelige toegang tot investeringsmogelijkheden cruciaal. In haar eigen woorden: "Ons doel is om zowel vrouwelijke ondernemers meer toegang te geven tot kapitaal als vrouwen meer kapitaal te laten opbouwen door ze kennis te laten maken met angel investing." Het team van Joanna Invests richt zich op het financieren van jonge, door vrouwen opgerichte bedrijven. Ze staan open voor elke sector, maar zijn het meest enthousiast over producten en diensten die de wereld beter maken. De community van Joanna Invests wil startups net alleen helpen met financiering, maar ook met de expertise van hun leden. Website: joannainvests.com