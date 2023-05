Twintag en EE Labels tekenen commercieel samenwerkingsakkoord met Tricorp Workwear

Vandaag kondigen Twintag en EE Labels met trots de ondertekening aan van een commercieel samenwerkingsakkoord, waarbij de focus ligt op het belang van multifunctionele QR codes - 'twintags' - voor de implementatie van een Digitaal Product Paspoort (DPP) en de ondersteuning van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). In deze samenwerking levert EE Labels zijn gespecialiseerde geweven QR code labels, terwijl Twintag deze labels voorziet van de gewenste digitale ervaring. Tricorp Workwear, een toonaangevend merk in de markt voor werkkleding, treedt op als pioniersklant in deze samenwerking.

Met de introductie van Europees verstrengde regelgeving rond DPP en UPV zullen bedrijven verplicht worden om hun klanten uitgebreide en gedetailleerde informatie te bieden over de herkomst, samenstelling, onderhoud en levenscyclus van hun producten. De slimme QR code labels van EE Labels stellen consumenten in staat om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot deze en andere informatie door simpelweg de QR code met hun smartphone te scannen. Ook de interactie met de producent, bijvoorbeeld voor garantie en retour, wordt zo sterk gestroomlijnd. Twintag faciliteert de achterliggende digitale ervaringen, waardoor merken hun klanten een verbeterde en meer geïntegreerde beleving kunnen bieden.

Met het oog op transparantie en duurzaamheid is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om hun klanten inzicht te geven in de volledige levenscyclus van hun producten. Onze geweven QR code labels spelen een cruciale rol in het realiseren van deze doelstelling, en we zijn verheugd om samen te werken met Twintag en Tricorp Workwear om deze innovatie op de markt te brengen. Marc Evers, CEO van EE Labels

Alexander Carpentier, CEO van Twintag, benadrukt het belang van de samenwerking voor de ondersteuning van UPV: "Deze samenwerking stelt ons in staat om merken te helpen bij het voldoen aan de eisen van de UPV, door hen in staat te stellen om hun producten op een transparante en traceerbare manier te beheren. Onze technologie, in combinatie met de geweven QR code labels van EE Labels, zorgt voor een naadloze en gebruiksvriendelijke ervaring voor zowel merken als consumenten. Alexander Carpentier, CEO van Twintag

Als pionier in de markt zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze producten te innoveren en onze klanten de best mogelijke oplossingen te bieden. Het Digitaal Product Paspoort en de Uitgebreide Producten Verantwoordelijkheid zijn cruciaal in onze inspanningen om transparantie en duurzaamheid te bevorderen. Door samen te werken met Twintag en EE Labels, kunnen we hun expertise en technologie inzetten om ons aanbod te verrijken en onze klanten nog beter van dienst te zijn. Het gebruik van de geweven QR code labels zal het voor onze klanten eenvoudiger maken om toegang te krijgen tot belangrijke productinformatie, en ons helpen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de volledige levenscyclus van onze producten. Ruud Kuijpers, CEO van Tricorp Workwear

Dit samenwerkingsakkoord belooft een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop merken en consumenten met elkaar communiceren en interageren. Door de slimme QR code labels van EE Labels en de digitale ervaringen van Twintag te combineren, zullen merken zoals Tricorp Workwear hun klanten een verbeterde en meer geïntegreerde beleving kunnen bieden, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de eisen van het DPP en de UPV.

Over Twintag

Twintag is een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het koppelen van fysieke producten aan digitale ervaringen, waardoor merken en consumenten op een naadloze en innovatieve manier met elkaar kunnen communiceren.

Over EE Labels

EE Labels is een toonaangevende leverancier van gespecialiseerde geweven labels en oplossingen op het gebied van productidentificatie. Met meer dan een eeuw ervaring is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde speler op het gebied van geweven labels en branding.

Over Tricorp Workwear

Wij zijn Tricorp - één team - met meer dan 85 medewerkers die samen werken aan het ontwikkelen van de beste werkkleding voor iedere professional. Tricorp is opgericht met als doel professionals te voorzien van werkkleding die ervoor zorgt dat ze het beste uit hun werkdag halen. Werkkleding moet passen bij het werk van de drager, daarom bieden wij één collectie werkkleding die bij iedere professional past.