Unisport introduceert Zoai: waarschijnlijk 's werelds eerste AI-expert voor Nike-voetbalschoenen

Voetbalretailer Unisport, opgericht in Kopenhagen en met meer dan dertig jaar expertise in voetbalschoenen, kondigt vandaag de lancering van Zoai aan. Dit is een unieke, door AI aangedreven creator en Nike-schoenexpert, die per direct online beschikbaar is.

Nu het grootste toernooi van het jaar officieel is begonnen, zoeken miljoenen spelers en fans advies over welke Nike-schoenen ze moeten dragen. Zoai is het antwoord van Unisport: een conversationele AI-ervaring en Nike-schoenexpert, die naast de ervaren presentator en schoenautoriteit JayMike staat.

Spelers helpen de juiste Nike-schoenen te kiezen

Zoai is geen standaard chatbot. Ze is een volledig ontwikkelde AI-persoonlijkheid, gecreëerd door Unisport. Unisport is een van 's werelds grootste voetbalgemeenschappen met meer dan twee miljoen Unisport FC-leden, een jaarlijks bereik van meer dan een miljard en het vertrouwen van meer dan twaalf miljoen volgers op sociale media.

Zoai is een Franse AI-creator, gevestigd in Parijs, met een lichte obsessie voor het spel, de uitrusting en de bijbehorende cultuur. Haar naam is een bewust signaal: Zoai maakt de AI-identiteit expliciet. In tegenstelling tot een menselijke expert is ze de klok rond beschikbaar op zoai.unisportstore.com en via geselecteerde sociale kanalen. Ze is te vinden op zoai.unisportstore.com en op TikTok, Snapchat en Instagram en is ontwikkeld door het Nederlandse sportmarketingbureau On Your Marks.

“Zoai is een van onze meest ambitieuze innovatieprojecten. De opwinding zit niet alleen in de technologie. Het is de manier waarop AI ons de expertise, creativiteit en voetbalkennis van onze menselijke creators laat uitbreiden, die door de jaren heen is opgebouwd. Jay Mike en ons contentteam blijven de kern van onze verbinding met de voetbalgemeenschap. Zoai voegt een nieuwe laag toe aan die relatie. Het maakt betrouwbaar advies over Nike-schoenen toegankelijker, persoonlijker en beschikbaar wanneer spelers het nodig hebben,” zegt Marcos Lemus, directeur sociale media & creatie bij Unisport.

Jay Mike en Zoai. Beeld: Unisport

Gemaakt voor het moment

De timing van Zoai's lancering is geen toeval. Nu een van de grootste momenten in het wereldwijde voetbal is aangebroken, heeft Nike officieel de volgende generatie van zijn belangrijkste voetbalschoenfranchise onthuld: de Nike Mercurial Vapor 17 en Nike Mercurial Superfly 11. Zoai's kennisbank is volledig opgebouwd rondom Nike, van het volledige archief van Nike-voetbalschoenen tot alles wat er te weten valt over de nieuwste Mercurial-lanceringen.

Strategische context

Unisport is altijd meer geweest dan een verkooppunt voor voetbalschoenen. Door middel van een community, content en vertrouwde stemmen zoals JayMike, helpt Unisport spelers al jarenlang producten te begrijpen, opties te vergelijken en de juiste schoenen voor hun spel te kiezen. Zoai is de volgende stap in diezelfde missie: een door AI aangedreven Unisport-persoonlijkheid, ontworpen om advies over Nike-schoenen persoonlijker, toegankelijker en beschikbaar te maken wanneer spelers het nodig hebben. Ze vervangt JayMike of de menselijke expertise van Unisport niet; ze breidt deze uit.

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