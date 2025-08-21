Urban Outfitters kiest Bleckmann als nieuwe 3PL-partner om Europese groei te ondersteunen en klantervaring te verbeteren

Urban Outfitters, Inc. (URBN), het in de VS gevestigde lifestylebedrijf dat een portfolio van wereldwijde consumentenmerken beheert, waaronder Anthropologie, Free People en Urban Outfitters, heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met Bleckmann, een toonaangevende leverancier van logistieke en supply chain-oplossingen voor mode- en lifestylemerken. Door deze samenwerking wordt Bleckmann de nieuwe 3PL-partner van URBN en ondersteunt het bedrijf de opslag, fulfilment en retourdiensten in heel Europa.

Het partnerschap is bedoeld om de voortdurende groeistrategie van URBN te ondersteunen en uitzonderlijke klantenservice en een schaalbare logistieke infrastructuur te bieden om aan de stijgende vraag op de Europese markt te voldoen. “Bleckmanns ervaring met het ondersteunen van snelgroeiende merken maakte hen de ideale partner voor onze volgende groeifase”, aldus Iain Bartholomew, Executive Director Logistics - International & Europe bij URBN. “Van het snelle onboardingproces tot de hoge kwaliteit van de dienstverlening, het team van Bleckmann heeft in elke fase de verwachtingen overtroffen.”

Strategische uitbreiding en innovatie in het verschiet

Nu de activiteiten in Newton – Almelo (NL) volledig operationeel zijn, zijn URBN en Bleckmann al bezig met het plannen van de volgende stappen. “We zijn er trots op dat we de flexibiliteit en schaalbaarheid kunnen bieden die modemerken nodig hebben om te groeien”, aldus Robert Kiewik, Director Sales bij Bleckmann. “Ons team kijkt ernaar uit om URBN te ondersteunen bij de uitbreiding van hun Europese activiteiten en het blijven leveren van de uitzonderlijke service die hun klanten verwachten.”

Credits: Urban Outfitters

Toewijding aan klantgerichte levering

“We investeren in ons supply chain-netwerk om winkelen in heel Europa gemakkelijker en toegankelijker te maken”, aldus Iain Bartholomew, Executive Director of Logistics - International & Europe bij URBN. “Ons doel is om belemmeringen voor online winkelen weg te nemen en een naadloze, plezierige klantervaring te creëren.” Met de hulp van Bleckmann blijft URBN zijn aanwezigheid in Europa versterken.