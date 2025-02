Van 10 naar bijna 100 winkels in 10 jaar: Edward van Dijk

Edward van Dijk van Okay Fashion & Jeans, heeft in een decennium zijn onderneming uitgebreid van een bescheiden 9 winkels uit een overname, naar een netwerk van bijna 100 winkels in Nederland. Momenteel omvat dit netwerk 45 Okay-winkels, 28 franchisewinkels onder de merken Street One en Cecil, en 18 vestigingen van het plussize-concept More, gericht op damesmode vanaf maat 42.

De kernstrategie van Van Dijk is een nadrukkelijke focus op fysieke winkels, zonder aanwezigheid van een webshop. Hij stelt in gesprek met website "De Ondernemer", dat het in het middensegment niet rendabel is om online te opereren, gezien de kosten en marges. In het afgelopen jaar realiseerde Okay Fashion & Jeans een omzetstijging van 8 procent, exclusief de bijdragen van nieuwe winkels. Deze groei wordt toegeschreven aan de verkoop van populaire merken zoals Only, Vero Moda, Jack & Jones, Cars en Petrol, die zich positioneren in het middensegment. Van Dijk heeft de ambitie om het aantal Okay-winkels in de komende jaren te verdubbelen. De uitbreiding richt zich voornamelijk op regio's zoals Arnhem, Nijmegen en Noord-Brabant, met een voorkeur voor panden van minimaal 300m2 in kleinere plaatsen en wijkwinkelcentra. Aldus Van Dijk in "De Ondernemer".

Een belangrijk aspect van Van Dijks aanpak is kostenbeheersing. Ondanks een stijging van de personeelskosten met 30 tot 35 procent in de afgelopen vier jaar, zoekt hij naar manieren om efficiënt te opereren. Dit omvat onder andere het onderhandelen over huurvoorwaarden en het sluiten van kortere huurcontracten om flexibiliteit te behouden. Daarnaast onderhoudt hij sterke relaties met leveranciers, wat resulteert in gunstige inkoopvoorwaarden.

Het hoofdkantoor van Okay Fashion & Jeans opereert met een compact team van 11 medewerkers, wat bijdraagt aan een lage overhead. Het inkoopproces is geautomatiseerd en gebaseerd op data-analyse, waarbij leveranciers het assortiment aanvullen op basis van verkoopcijfers. Dit zorgt voor een optimaal voorraadbeheer en minimaliseert onverkochte voorraden aan het einde van het seizoen. Van Dijk ziet op de lange termijn potentieel voor 200 Okay-winkels in Nederland en blijft optimistisch over de kansen in de retailsector. Hij benadrukt in gesprek met "De Ondernemer" dat verouderde concepten verdwijnen, maar dat ondernemers die met de tijd meegaan succesvol blijven.